Тарас Степаненко провел 60-й матч за сборную Украины

В поединке с Бахрейном (1:1) сборную Украины впервые вывел на поле Тарас Степаненко, ставший 29-м по счету капитаном нашей национальной дружины. Причем, дебютировав в этом статусе в 31 года 288 дней, полузащитник «Шахтера» оказался одним из самых возрастных капитанов-дебютантов сборной. Позже капитанский дебют состоялся только у двух одноклубников Тараса - Вячеслава Шевчука и Андрея Пятова.
Между тем матч с Бахрейном стал 60-м для Степаненко в рядах украинской сборной. 19 встреч он отыграл в товарищеских поединках, 18 - в чемпионатах Европы, 15 - в чемпионатах мира, 6 - в Лиге наций и 2 - на международных турнирах.
Самые возрастные капитаны-дебютанты сборной Украины
|
Возраст*
|
Игрок
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
37 лет 16 дней
|
Вячеслав ШЕВЧУК
|
29.05.2016
|
ТМ
|
Румыния (н)
|
4:3
|
32 года 348 дней
|
Андрей ПЯТОВ
|
11.06.2017
|
ЧМ
|
Финляндия (г)
|
2:1
|
31 год 288 дней
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
23.05.2021
|
ТМ
|
Бахрейн (д)
|
1:1
|
31 год 203 дня
|
Артем ФЕДЕЦКИЙ
|
15.11.2016
|
ТМ
|
Сербия (д)
|
2:0
|
31 год 63 дня
|
Геннадий ЛИТОВЧЕНКО
|
13.11.1994
|
ЧЕ
|
Эстония (д)
|
3:0
|
30 лет 323 дня
|
Александр КУЧЕР
|
10.09.2013
|
ЧМ
|
Англия (д)
|
0:0
|
30 лет 220 дней
|
Руслан РОТАНЬ
|
05.06.2012
|
ТМ
|
Турция (н)
|
0:2
|
30 лет 112 дней
|
Андрей ГУСИН
|
02.04.2003
|
ТМ
|
Латвия (д)
|
1:0
|
30 лет 87 дней
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
30.03.2005
|
ЧМ
|
Дания (д)
|
1:0
* на день первого матча в качестве капитана.
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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