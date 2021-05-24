Тарас Степаненко провел 60-й матч за сборную Украины

31-летний полузащитник горняков впервые сыграл в качестве капитана нашей команды

  • 24.05.2021 11:42
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Тарас Степаненко провел 60-й матч за сборную Украины
© Фото Кирилла Дымова

В поединке с Бахрейном (1:1) сборную Украины впервые вывел на поле Тарас Степаненко, ставший 29-м по счету капитаном нашей национальной дружины. Причем, дебютировав в этом статусе в 31 года 288 дней, полузащитник «Шахтера» оказался одним из самых возрастных капитанов-дебютантов сборной. Позже капитанский дебют состоялся только у двух одноклубников Тараса - Вячеслава Шевчука и Андрея Пятова.

Между тем матч с Бахрейном стал 60-м для Степаненко в рядах украинской сборной. 19 встреч он отыграл в товарищеских поединках, 18 - в чемпионатах Европы, 15 - в чемпионатах мира, 6 - в Лиге наций и 2 - на международных турнирах.

Самые возрастные капитаны-дебютанты сборной Украины

Возраст* 

Игрок

Дата

Ранг

Соперник

Счет

37 лет 16 дней

Вячеслав ШЕВЧУК

29.05.2016

ТМ

Румыния (н)

4:3

32 года 348 дней

Андрей ПЯТОВ

11.06.2017

ЧМ

Финляндия (г)

2:1

31 год 288 дней

Тарас СТЕПАНЕНКО

23.05.2021

ТМ

Бахрейн (д)

1:1

31 год 203 дня

Артем ФЕДЕЦКИЙ

15.11.2016

ТМ

Сербия (д)

2:0

31 год 63 дня

Геннадий ЛИТОВЧЕНКО

13.11.1994

ЧЕ

Эстония (д)

3:0

30 лет 323 дня

Александр КУЧЕР

10.09.2013

ЧМ

Англия (д)

0:0

30 лет 220 дней

Руслан РОТАНЬ

05.06.2012

ТМ

Турция (н)

0:2

30 лет 112 дней

Андрей ГУСИН

02.04.2003

ТМ

Латвия (д)

1:0

30 лет 87 дней

Александр ШОВКОВСКИЙ

30.03.2005

ЧМ

Дания (д)

1:0

* на день первого матча в качестве капитана.

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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