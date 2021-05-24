Тарас Степаненко провел 60-й матч за сборную Украины

В поединке с Бахрейном (1:1) сборную Украины впервые вывел на поле Тарас Степаненко, ставший 29-м по счету капитаном нашей национальной дружины. Причем, дебютировав в этом статусе в 31 года 288 дней, полузащитник «Шахтера» оказался одним из самых возрастных капитанов-дебютантов сборной. Позже капитанский дебют состоялся только у двух одноклубников Тараса - Вячеслава Шевчука и Андрея Пятова.

Между тем матч с Бахрейном стал 60-м для Степаненко в рядах украинской сборной. 19 встреч он отыграл в товарищеских поединках, 18 - в чемпионатах Европы, 15 - в чемпионатах мира, 6 - в Лиге наций и 2 - на международных турнирах.

Самые возрастные капитаны-дебютанты сборной Украины

Возраст* Игрок Дата Ранг Соперник Счет 37 лет 16 дней Вячеслав ШЕВЧУК 29.05.2016 ТМ Румыния (н) 4:3 32 года 348 дней Андрей ПЯТОВ 11.06.2017 ЧМ Финляндия (г) 2:1 31 год 288 дней Тарас СТЕПАНЕНКО 23.05.2021 ТМ Бахрейн (д) 1:1 31 год 203 дня Артем ФЕДЕЦКИЙ 15.11.2016 ТМ Сербия (д) 2:0 31 год 63 дня Геннадий ЛИТОВЧЕНКО 13.11.1994 ЧЕ Эстония (д) 3:0 30 лет 323 дня Александр КУЧЕР 10.09.2013 ЧМ Англия (д) 0:0 30 лет 220 дней Руслан РОТАНЬ 05.06.2012 ТМ Турция (н) 0:2 30 лет 112 дней Андрей ГУСИН 02.04.2003 ТМ Латвия (д) 1:0 30 лет 87 дней Александр ШОВКОВСКИЙ 30.03.2005 ЧМ Дания (д) 1:0

* на день первого матча в качестве капитана.

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.