Де Дзерби возглавит Шахтер 25 мая

Тренерская сага с участием уже бывшего наставника итальянского «Сассуоло» Де Дзерби и украинского «Шахтера» подошла к концу. Как удалось узнать Sport.ua из осведомленных источников, 25 мая Де Дзерби официально будет представлен в качестве главного тренера «горняков». По нашей информации, трудовое соглашение с 41-летним наставником будет рассчитано на два сезона.

Напомним, что предыдущий главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру покинул команду в середине мая. С португальским специалистом не был продлен контракт.

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