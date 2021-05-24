Де Дзерби возглавит Шахтер 25 мая

Итальянец подпишет с «горняками» контракт на два года

  • 24.05.2021 11:28
  • 1465 просмотров
  • 4 комментария
Де Дзерби возглавит Шахтер 25 мая
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тренерская сага с участием уже бывшего наставника итальянского «Сассуоло» Де Дзерби и украинского «Шахтера» подошла к концу. Как удалось узнать Sport.ua из осведомленных источников, 25 мая Де Дзерби официально будет представлен в качестве главного тренера «горняков». По нашей информации, трудовое соглашение с 41-летним наставником будет рассчитано на два сезона.

Напомним, что предыдущий главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру покинул команду в середине мая. С португальским специалистом не был продлен контракт.   

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    volf2020
    online
      volf2020, 24.05.2021 11:54
    0
    В чемпіонаті потрібна конкуренція 4-5 клубів.
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 24.05.2021 11:53
    0
    Достовірні джерела це бабка на базарі сказала?
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 24.05.2021 11:37
    +2
    Все финансовые вопросы были решены без проблем, долго утрясали комплектацию команды и трансферы, видимо пришли к компромису.
    Ссылка
    Maks-7777_
    online
      Maks-7777_, 24.05.2021 11:31
    -4
    Ждемссс ,теперь дынамо будет на раз в пят лет опущеный ,чемпион а раз в 10 лет
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 24.05.2021 11:37
    +2
    Все финансовые вопросы были решены без проблем, долго утрясали комплектацию команды и трансферы, видимо пришли к компромису.
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 24.05.2021 11:54
    0
    В чемпіонаті потрібна конкуренція 4-5 клубів.
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 24.05.2021 11:53
    0
    Достовірні джерела це бабка на базарі сказала?
    Ссылка
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