Александр ДЕНИСОВ: «Ноги не бегут»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал ничью сборной Украины в товарищеском матче с Бахрейном (1:1).

«Украина сыграла вничью с Бахрейном, по сути, спаслась в конце матча. Мне понравился Марлос, потому что через него строилась игра, мы знаем, что ему уже тяжело, в силу возраста, даются все 90 минут игры, тем не менее, он сегодня был «живее» некоторых молодых, через него «плелись» определенные комбинации. Если говорить, про мартовские матчи, то это, все таки, были официальные игры, где, действительно у сборной вторая и третья игра не получилась, с финами потеряли победу и с Казахстаном это была сенсация, когда действительно потеряли очки.

Некорректно сравнивать мартовские игры с сегодняшней игрой. Мне кажется, очень своевременна эта пауза после сегодняшних 1:1, перезагрузиться, 4 дня побыть семьями, вернуться и уже тогда держим курс на Евро и готовимся к следующим двум товарищеским матчам. В «Шахтере» по результатам нынешнего сезона был Анатолий Трубин. Матч оказался весьма сложным. Ноги не бегут», - заявил Шевчук.