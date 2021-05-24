Александр ДЕНИСОВ: «Ноги не бегут»

Известный журналист – о ничьей Украины с Бахрейном

  • 24.05.2021 11:01
  • 1187 просмотров
  • 2 комментария
Александр ДЕНИСОВ: «Ноги не бегут»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал ничью сборной Украины в товарищеском матче с Бахрейном (1:1).

«Украина сыграла вничью с Бахрейном, по сути, спаслась в конце матча. Мне понравился Марлос, потому что через него строилась игра, мы знаем, что ему уже тяжело, в силу возраста, даются все 90 минут игры, тем не менее, он сегодня был «живее» некоторых молодых, через него «плелись» определенные комбинации. Если говорить, про мартовские матчи, то это, все таки, были официальные игры, где, действительно у сборной вторая и третья игра не получилась, с финами потеряли победу и с Казахстаном это была сенсация, когда действительно потеряли очки.

Некорректно сравнивать мартовские игры с сегодняшней игрой. Мне кажется, очень своевременна эта пауза после сегодняшних 1:1, перезагрузиться, 4 дня побыть семьями, вернуться и уже тогда держим курс на Евро и готовимся к следующим двум товарищеским матчам. В «Шахтере» по результатам нынешнего сезона был Анатолий Трубин. Матч оказался весьма сложным. Ноги не бегут», - заявил Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 24.05.2021 11:20
    0
    Трубін теж виявився морально нерівноваженним .його просто ковбасить поки в іграх за збірну,Щось давить і він помиляється там де цього ніколи не робив в шахтарі.потрібен психолог
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    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 24.05.2021 11:03
    +5
    Дело не в игроках...
    Я не вижу тренерской мысли...
    Те перепасовки в защите весь первый тайм - провал...
    Реально последние минуты сборная начала действовать вертикально и играть в сегодняшний футбол Луческу и тога игра пошла... То что творили Матвиенко, Кривцов, Тымчик, Степаненко, Трубин - отстой. Зубков - никакой. Марлос на фланге не смотрится, а в центре заиграл.
    Выделю хорошую игру Миколенко, Шапаренко, также понравились Довбик и Судаков, ну и Циганков с Караваевым реально усилили игру.
    Надеюсь Евро 2020 не будет повтором ЕВРО 2016 где до начала все футболисты видели себя в полуфинале...
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 24.05.2021 11:03
    +5
    Дело не в игроках...
    Я не вижу тренерской мысли...
    Те перепасовки в защите весь первый тайм - провал...
    Реально последние минуты сборная начала действовать вертикально и играть в сегодняшний футбол Луческу и тога игра пошла... То что творили Матвиенко, Кривцов, Тымчик, Степаненко, Трубин - отстой. Зубков - никакой. Марлос на фланге не смотрится, а в центре заиграл.
    Выделю хорошую игру Миколенко, Шапаренко, также понравились Довбик и Судаков, ну и Циганков с Караваевым реально усилили игру.
    Надеюсь Евро 2020 не будет повтором ЕВРО 2016 где до начала все футболисты видели себя в полуфинале...
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 24.05.2021 11:20
    0
    Трубін теж виявився морально нерівноваженним .його просто ковбасить поки в іграх за збірну,Щось давить і він помиляється там де цього ніколи не робив в шахтарі.потрібен психолог
    Ссылка
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