ПСЖ обыграл «Брест» в последнем туре чемпионата Франции.
«Брест» – ПСЖ – 0:2
Голы: Февр, 37, автогол (0:1). Мбаппе, 71 (0:2).
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (ПСЖ).
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Источник — MEGOGO
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