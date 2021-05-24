Рейтинг ATP. Марченко поднялся на одну позицию, Рууд повторил личный рекорд

На прошлой неделе мужчины сыграли два турнира ATP 250 в Лионе и Женеве.



Во Франции победу одержал грек Стефанос Циципас, который уже выиграл второй титул на грунте в текущем сезоне. В Швейцарии трофей достался норвежцу Касперу Рууду, повторившему лучший личный результат в мировом рейтинге (16).



Топ-10 рейтинга ATP





Что касается украинцев, то изменения незначительные. Илья Марченко и Владислав Орлов добавили по одной строчке, Сергей Стаховский сохранил позицию, Виталий Сачко одну потерял. У других в большинстве минимальный регресс.



Украинцы в топ-700 рейтинга ATP





В Чемпионской гонке Рууд поднялся на десятую позицию, в топ-8 изменений не произошло.



Чемпионская гонка ATP