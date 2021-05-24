Рейтинг ATP. Марченко поднялся на одну позицию, Рууд повторил личный рекорд

Лидеры сохранили позиции

  • 24.05.2021 10:05
  • 100 просмотров
  • 0 комментариев
Рейтинг ATP. Марченко поднялся на одну позицию, Рууд повторил личный рекорд
© Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

На прошлой неделе мужчины сыграли два турнира ATP 250 в Лионе и Женеве.
 
Во Франции победу одержал грек Стефанос Циципас, который уже выиграл второй титул на грунте в текущем сезоне. В Швейцарии трофей достался норвежцу Касперу Рууду, повторившему лучший личный результат в мировом рейтинге (16). 
 
Топ-10 рейтинга ATP


 
Что касается украинцев, то изменения незначительные. Илья Марченко и Владислав Орлов добавили по одной строчке, Сергей Стаховский сохранил позицию, Виталий Сачко одну потерял. У других в большинстве минимальный регресс. 
 
Украинцы в топ-700 рейтинга ATP


 
В Чемпионской гонке Рууд поднялся на десятую позицию, в топ-8 изменений не произошло.
 
Чемпионская гонка ATP

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности