Циципас и Рууд выиграли турниры ATP

Состоялись финальные матчи на турнирах ATP 250 в Лион и Женеве.
Во Франции титул достался второму номеру посева греку Стефаносу Циципасу, который в матче за титул одолел Кэмерона Норри из Великобритании.
В Швейцарии победу в матче за титул праздновал Каспер Рууд, посеянный под третьим номером. В финале теннисист из Нидерландов одолел второго сеяного Дениса Шаповалова из Канады
Лион. Финал
Стефанос Циципас (Греция) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:3, 6:3
Женева. Финал
Каспер Рууд (Норвегия) – Денис Шаповалов (Канада) – 7:6(6), 6:4
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.