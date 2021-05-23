Циципас и Рууд выиграли турниры ATP

Состоялись финальные матчи на турнирах ATP 250 в Лион и Женеве.



Во Франции титул достался второму номеру посева греку Стефаносу Циципасу, который в матче за титул одолел Кэмерона Норри из Великобритании.



В Швейцарии победу в матче за титул праздновал Каспер Рууд, посеянный под третьим номером. В финале теннисист из Нидерландов одолел второго сеяного Дениса Шаповалова из Канады



Лион. Финал

Стефанос Циципас (Греция) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:3, 6:3

Женева. Финал

Каспер Рууд (Норвегия) – Денис Шаповалов (Канада) – 7:6(6), 6:4