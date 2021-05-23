Циципас и Рууд выиграли турниры ATP

Грек и норвежец победили на соревнованиях в Лионе и Женеве

  • 23.05.2021 18:59
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Циципас и Рууд выиграли турниры ATP
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Состоялись финальные матчи на турнирах ATP 250 в Лион и Женеве.
 
Во Франции титул достался второму номеру посева греку Стефаносу Циципасу, который в матче за титул одолел Кэмерона Норри из Великобритании.
 
В Швейцарии победу в матче за титул праздновал Каспер Рууд, посеянный под третьим номером. В финале теннисист из Нидерландов одолел второго сеяного Дениса Шаповалова из Канады
 
Лион. Финал
Стефанос Циципас (Греция) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:3, 6:3

Женева. Финал
Каспер Рууд (Норвегия) – Денис Шаповалов (Канада) – 7:6(6), 6:4

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Источник — Sport.ua

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