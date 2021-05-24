Виктор ЛЕОНЕНКО: «С Бахрейном никто не понравился. Всех в мешок и с моста»

Бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал ничью сборной Украины в матче с командой Бахрейна (1:1).

«Мне никто не понравился в составе нашей сборной, только спаситель – Виктор Цыганков, остальные все «в мешок и с моста». Марлоса можно отметить только во втором тайме, а в первом тайме нельзя никого особо отметить… Тымчик бежал бежал бежал и в итоге никуда не прибежал. Первый тайм можно вообще не разбирать, давай со второго начнем. Трубин виноват в результате, а команда, в целом, сыграла плохо. В этой игре было очень много бесполезного времени контроля мяча», - сказал Леоненко.

Далее сборная Украины 3 июня сыграет с Северной Ирландией, а 7 июня встретится с Кипром.