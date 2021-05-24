Виктор ЛЕОНЕНКО: «С Бахрейном никто не понравился. Всех в мешок и с моста»

Эксперт высказался о ничьей национальной сборной

  • 24.05.2021 09:42
  • 1894 просмотра
  • 8 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО: «С Бахрейном никто не понравился. Всех в мешок и с моста»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал ничью сборной Украины в матче с командой Бахрейна (1:1).

«Мне никто не понравился в составе нашей сборной, только спаситель – Виктор Цыганков, остальные все «в мешок и с моста». Марлоса можно отметить только во втором тайме, а в первом тайме нельзя никого особо отметить… Тымчик бежал бежал бежал и в итоге никуда не прибежал. Первый тайм можно вообще не разбирать, давай со второго начнем. Трубин виноват в результате, а команда, в целом, сыграла плохо. В этой игре было очень много бесполезного времени контроля мяча», - сказал Леоненко.

Далее сборная Украины 3 июня сыграет с Северной Ирландией, а 7 июня встретится с Кипром.

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Источник — Великий футбол

(10 голосов)

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Комментарии
    zakharka
    online
      zakharka, 24.05.2021 10:22
    0
    Проигрываем аматорам , зато выиграем у грандов!
    Потом , может быть.
    Это же естественно!
    Что бы стать знатным еб.рем , нужно стать гребаным 3.14расом , без этой логики у Шевы - никак..
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.05.2021 10:20
    -1
    Удивил, потому что мнение с ним совпадает
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    axylinam
    online
      axylinam, 24.05.2021 10:19
    0
    Поздно чемпионат закончили,если бы на недельку раньше,то порвали бы погонщиков верблюдов
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 24.05.2021 10:10
    0
    Иван Иванов, 24.05.2021 10:05
    Ну блин, это ж первый матч сбора, против Бахрейна, впереди ЧЕ. Зачем вообще напрягаться, тем более если ещё не все футболисты приехали. Я полностью поддерживаю Шеву за то как он провёл матч - это не та игра по которой нужно смотреть результат. Особенно учитывая непростой сезон для всех - не хватало бы ещё травм по получать
    Шановний, тут хвилювання не з причини невражаючої учорашньої гри Наших, а тривога за те, що відчувається примарна перспектива за слабкого рівня на тлі тих 1:1 з нетопами футбольного Світу.
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    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 24.05.2021 10:06
    +2
    Так что вас попрошу критику свою на чемпионат Европы отложить - а то вдруг облажаемся по полной, а у вас фантазии не хватит, а то и вообще, глядите - вам переобуваться придётся
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 24.05.2021 10:05
    +2
    Ну блин, это ж первый матч сбора, против Бахрейна, впереди ЧЕ. Зачем вообще напрягаться, тем более если ещё не все футболисты приехали. Я полностью поддерживаю Шеву за то как он провёл матч - это не та игра по которой нужно смотреть результат. Особенно учитывая непростой сезон для всех - не хватало бы ещё травм по получать
    Ссылка
    vok_vok
    online
      vok_vok, 24.05.2021 10:04
    +2
    Таких експердів - в мішок і...
    Ссылка
    Александр Кохан
    online
      Александр Кохан, 24.05.2021 09:51
    +3
    У мішо????)))))
    Ссылка
    Александр Кохан
    online
      Александр Кохан, 24.05.2021 09:51
    +3
    У мішо????)))))
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 24.05.2021 10:06
    +2
    Так что вас попрошу критику свою на чемпионат Европы отложить - а то вдруг облажаемся по полной, а у вас фантазии не хватит, а то и вообще, глядите - вам переобуваться придётся
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 24.05.2021 10:05
    +2
    Ну блин, это ж первый матч сбора, против Бахрейна, впереди ЧЕ. Зачем вообще напрягаться, тем более если ещё не все футболисты приехали. Я полностью поддерживаю Шеву за то как он провёл матч - это не та игра по которой нужно смотреть результат. Особенно учитывая непростой сезон для всех - не хватало бы ещё травм по получать
    Ссылка
    vok_vok
    online
      vok_vok, 24.05.2021 10:04
    +2
    Таких експердів - в мішок і...
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 24.05.2021 10:22
    0
    Проигрываем аматорам , зато выиграем у грандов!
    Потом , может быть.
    Это же естественно!
    Что бы стать знатным еб.рем , нужно стать гребаным 3.14расом , без этой логики у Шевы - никак..
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.05.2021 10:19
    0
    Поздно чемпионат закончили,если бы на недельку раньше,то порвали бы погонщиков верблюдов
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 24.05.2021 10:10
    0
    Иван Иванов, 24.05.2021 10:05
    Ну блин, это ж первый матч сбора, против Бахрейна, впереди ЧЕ. Зачем вообще напрягаться, тем более если ещё не все футболисты приехали. Я полностью поддерживаю Шеву за то как он провёл матч - это не та игра по которой нужно смотреть результат. Особенно учитывая непростой сезон для всех - не хватало бы ещё травм по получать
    Шановний, тут хвилювання не з причини невражаючої учорашньої гри Наших, а тривога за те, що відчувається примарна перспектива за слабкого рівня на тлі тих 1:1 з нетопами футбольного Світу.
    Ссылка
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