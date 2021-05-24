Рейтинг WTA. Свитолина осталась шестой, новые рекорды Гауфф и Бадосы

На прошлой неделе девушки сыграли два турнира категории WTA 250 в Парме и Белграде.
На соревнованиях в Италии победила 17-летняя американка Кори Гауфф, которая обновила личный рекорд, поднявшись на 25-e позицию мирового рейтинга. В Сербии титул достался испанке Пауле Бадосе, которая также показала свой лучший результат в мировой квалификации (34).
В первой десятке изменений не произошло.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то Элина Свитолина осталась шестой, Даяна Ястремская во время временного отстранения от турниров продолжает терять позиции. Марта Костюк и Дарья Снигур опустились на одну строчку, а Катарина Завацкая, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Катерина Бондаренко поднялись на одну ступеньку.
Украинки в рейтинге WTA
В чемпионской гонке Свитолина осталась девятой. Гауфф добавила шесть позиций и теперь 11-я. Бадоса поднялась на 16-ю позицию.
Чемпионская гонка WTA
Украинки в Чемпионской гонке WTA
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.