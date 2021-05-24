Рейтинг WTA. Свитолина осталась шестой, новые рекорды Гауфф и Бадосы

На прошлой неделе девушки сыграли два турнира категории WTA 250 в Парме и Белграде.



На соревнованиях в Италии победила 17-летняя американка Кори Гауфф, которая обновила личный рекорд, поднявшись на 25-e позицию мирового рейтинга. В Сербии титул достался испанке Пауле Бадосе, которая также показала свой лучший результат в мировой квалификации (34).



В первой десятке изменений не произошло.



Топ-10 рейтинга WTA





Что касается украинок, то Элина Свитолина осталась шестой, Даяна Ястремская во время временного отстранения от турниров продолжает терять позиции. Марта Костюк и Дарья Снигур опустились на одну строчку, а Катарина Завацкая, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Катерина Бондаренко поднялись на одну ступеньку.



Украинки в рейтинге WTA







В чемпионской гонке Свитолина осталась девятой. Гауфф добавила шесть позиций и теперь 11-я. Бадоса поднялась на 16-ю позицию.



Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке WTA