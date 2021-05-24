Рейтинг WTA. Свитолина осталась шестой, новые рекорды Гауфф и Бадосы

В первой десятке изменений не произошло

  • 24.05.2021 09:44
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Рейтинг WTA. Свитолина осталась шестой, новые рекорды Гауфф и Бадосы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кори Гауфф

На прошлой неделе девушки сыграли два турнира категории WTA 250 в Парме и Белграде.
 
На соревнованиях в Италии победила 17-летняя американка Кори Гауфф, которая обновила личный рекорд, поднявшись на 25-e позицию мирового рейтинга. В Сербии титул достался испанке Пауле Бадосе, которая также показала свой лучший результат в мировой квалификации (34).
 
В первой десятке изменений не произошло.
 
Топ-10 рейтинга WTA


 
Что касается украинок, то Элина Свитолина осталась шестой, Даяна Ястремская во время временного отстранения от турниров продолжает терять позиции. Марта Костюк и Дарья Снигур опустились на одну строчку, а Катарина Завацкая, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Катерина Бондаренко поднялись на одну ступеньку. 
 
Украинки в рейтинге WTA



 
В чемпионской гонке Свитолина осталась девятой. Гауфф добавила шесть позиций и теперь 11-я. Бадоса поднялась на 16-ю позицию.
 
Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Источник — Sport.ua

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