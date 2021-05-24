Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Понимаю, что шансов сыграть на Евро может и не быть»

Хавбек «Динамо» Виталий Буяльский рассказал о своей травме, из-за которой он пропустит Евро-2020.

«Травма, как доктора говорят, не сильно тяжелая, но в таком месте, когда идет часто нагрузка на ногу, поэтому нужно внимательно смотреть, процедуры делаю магнит, гель и, в принципе, покой. Трещина - это было после игры с «Зарей» на Кубок. Был удар, это такой игровой момент, в принципе неважно кто ударил, я почувствовал резкую боль, но потом начал бегать, вроде разбегался, думал, что обычная гематома и пройдет, я доиграл нормально, потом приехал в сборную, тоже в принципе тренировался, под конец тренировки начинала болеть. Я еще потерпел дня три, а уже на четвертый день она еще хуже начала болеть, я уже сказал доктору, чтобы сделать обследование. Когда сделал первый раз КТ, сразу увидели, я не поверил, попросил сделать еще МРТ, на второй раз уже поверил, что такое может быть.

Андрей Николаевич (Шевченко прим.) вызвал к себе, поговорили с ним и сказал что на этом жизнь не заканчивается, но сам понимаю, что шансов может таких и не будет, но будем надеяться, что все наладится. То, что говорят, что я стану сильнее, думаю, это неправда. Все равно ты расстраиваешься где-то в глубине души, думаешь, что вот был шанс, но так сложилось, но ничего, в принципе, главное и в клубе меня доктор поддержал, так же и руководство звонило, сказали, чтоб не расстраивался. Я и не расстраиваюсь так сильно, если я буду думать, что это был последний мой шанс, наверное, нет смысла тогда вообще играть в футбол. Не сильно сейчас люблю подымать эту тему по поводу сборной, хочу немного отвлечься, в принципе интернет не читаю, это самое важное. Отвлекаюсь. Пока еще, я только пару дней дома, на базу приезжаю делаю процедуры, в кино хожу. Надеюсь на рыбалку поехать, может, если доктора дадут разрешение, может куда-то полечу отдыхать.

Следующие обследование у нас через две с половиной недели, посмотрят как продвигается, потом будет ясно, но как минимум три недели, ну и потом нужно потихоньку начинать нагружать, чтобы не сразу, чтобы не усугубить. Каждому из ребят и Андрею Николаевичу говорил, что верю, что они выйдут из группы, и пройдут как можно дальше, поэтому поддерживаю их и хочу пожелать только удачи и всего самого лучшего», - сказал Буяльский.

В минувшем сезоне Виталий провел 35 матчей, забил 9 голов и сделал 9 ассистов.