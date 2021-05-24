Роналду впервые стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии

Криштиану с запасом обошел всех конкурентов

  • 24.05.2021 07:33
  • 1692 просмотра
  • 1 комментарий
Роналду впервые стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Италии завершился очередной сезон Серии А. По итогам чемпионата 2020/21 лучшим бомбардиром лиги стал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

На счету 36-летнего португальца 29 голов в 33 матчах. На втором месте финишировал форвард «Интера» Ромелу Лукаку (24 гола), замкнул первую тройку представитель «Аталанты» Луис Муриэль (22 мяча).

Отметим, что Роналду впервые стал лучшим бомбардиром Серии А за три сезона в «Ювентусе». 

«Ювентус» по итогам сезона занял четвертое место в чемпионате. 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Saar
    online
      Saar, 24.05.2021 08:13
    0
    В Італії найтяжче забивати. Рон -красава!
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 24.05.2021 08:13
    0
    В Італії найтяжче забивати. Рон -красава!
    Ссылка
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