Роналду впервые стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии

В Италии завершился очередной сезон Серии А. По итогам чемпионата 2020/21 лучшим бомбардиром лиги стал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
На счету 36-летнего португальца 29 голов в 33 матчах. На втором месте финишировал форвард «Интера» Ромелу Лукаку (24 гола), замкнул первую тройку представитель «Аталанты» Луис Муриэль (22 мяча).
Отметим, что Роналду впервые стал лучшим бомбардиром Серии А за три сезона в «Ювентусе».
«Ювентус» по итогам сезона занял четвертое место в чемпионате.
Источник — Sport.ua
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