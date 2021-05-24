Виталий МИКОЛЕНКО: «Эта ничья прибавит нам злости»

Защитник сборной Украины – о результате спарринга с Бахрейном

  • 24.05.2021 04:02
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Виталий МИКОЛЕНКО: «Эта ничья прибавит нам злости»
© Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче против команды Бахрейна (1:1).

– Этот результат сделает вас злее перед Евро-2020?
– Шевченко перед матчем говорил, что нужно каждый матч выигрывать. Это сборная Украины, на нас смотрит вся страна. Это прибавит нам злости немного.

– В этом матче не было легионеров, то есть играли тем составом, который есть в украинском чемпионате. Насколько это чувствуется в контексте подготовки к Евро и насколько эта команда будет отличаться от той, которая будет выступать на Евро?
– Я не тренер, чтобы сравнивать футболистов. Я считаю, что все достойны быть в сборной Украины.

– Болельщики признали вас лучшим игроком матча. Насколько это приятно лично для вас?
– Конечно, мне приятно, что выделяют меня, но я считаю, что вся команда старалась, хотела выиграть. Индивидуальная заслуга - это приятно, но я не обращаю сильно внимания.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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