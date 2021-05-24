Виталий МИКОЛЕНКО: «Эта ничья прибавит нам злости»

21-летний защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче против команды Бахрейна (1:1).
– Этот результат сделает вас злее перед Евро-2020?
– Шевченко перед матчем говорил, что нужно каждый матч выигрывать. Это сборная Украины, на нас смотрит вся страна. Это прибавит нам злости немного.
– В этом матче не было легионеров, то есть играли тем составом, который есть в украинском чемпионате. Насколько это чувствуется в контексте подготовки к Евро и насколько эта команда будет отличаться от той, которая будет выступать на Евро?
– Я не тренер, чтобы сравнивать футболистов. Я считаю, что все достойны быть в сборной Украины.
– Болельщики признали вас лучшим игроком матча. Насколько это приятно лично для вас?
– Конечно, мне приятно, что выделяют меня, но я считаю, что вся команда старалась, хотела выиграть. Индивидуальная заслуга - это приятно, но я не обращаю сильно внимания.
Источник — Украинская ассоциация футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.