Виталий МИКОЛЕНКО: «Эта ничья прибавит нам злости»

21-летний защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче против команды Бахрейна (1:1).

– Этот результат сделает вас злее перед Евро-2020?

– Шевченко перед матчем говорил, что нужно каждый матч выигрывать. Это сборная Украины, на нас смотрит вся страна. Это прибавит нам злости немного.

– В этом матче не было легионеров, то есть играли тем составом, который есть в украинском чемпионате. Насколько это чувствуется в контексте подготовки к Евро и насколько эта команда будет отличаться от той, которая будет выступать на Евро?

– Я не тренер, чтобы сравнивать футболистов. Я считаю, что все достойны быть в сборной Украины.

– Болельщики признали вас лучшим игроком матча. Насколько это приятно лично для вас?

– Конечно, мне приятно, что выделяют меня, но я считаю, что вся команда старалась, хотела выиграть. Индивидуальная заслуга - это приятно, но я не обращаю сильно внимания.