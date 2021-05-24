Виталий МИКОЛЕНКО: «Расстраивает, что мы не можем выиграть»

21-летний защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче против команды Бахрейна (1:1).
«Ощущения отрицательные, потому что мы очень хотели победить в этом матче, ведь это была дебютная встреча на этом сборе. Важен был результат, а также выполнить тактические наработки, которые мы тренировали 7 дней. Если сыграли вничью, значит, у нас что-то не получилось.
Старались до последней минуты. Когда забили гол, мы с Шапаренко еле бежали обратно. Но были эмоции забить и второй мяч. Команду расстраивает, что мы длительное время не можем выиграть. Но мы только собрались, провели первый матч, будем сыгрываться. Надеюсь, что победим в следующих матчах», - сказал Миколенко.
Источник — Великий футбол
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