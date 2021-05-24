Георгий СУДАКОВ: «Мы сделаем выводы и будем готовиться к следующим матчам»

Хавбек сборной Украины – о ничьей с Бахрейном

  • 24.05.2021 03:04
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  • 1 комментарий
Георгий СУДАКОВ: «Мы сделаем выводы и будем готовиться к следующим матчам»
© ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

18-летний полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал ничью с «Бахрейном» (1:1) в дебютном матче за национальную команду.

«Дебютировать за национальную сборную - это мечта каждого футболиста. Я - не исключение. Тем более в таком возрасте. Это большой опыт для меня, большой вызов. Это только плюс мне в копилку. Я в таком возрасте должен учиться, набираться опыта. Тем более с такими футболистами, топ-уровня. С таким тренерским штабом. Эмоции невероятные. Не могу сказать, что были какие-то особые ощущения, когда вышел на второй тайм, потому что каждый матч по-своему особенный.

Я просто выхожу и пытаюсь показать то, что умею, то, что я должен делать в каждом матче. Неважно - за сборную или клуб, за молодежную сборную или национальную. Результат не тот, который мы хотели. Но это товарищеский матч. Мы сделаем выводы и будем готовиться к следующим матчам. Ощущалась усталость, ноги налились, тяжеловато было. Но на нашем уровне это не должно сказываться на нашей игре, мы должны выходить и давать результат», - сказал Судаков.

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Источник — Великий футбол

(2 голоса)

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Комментарии
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 24.05.2021 04:11
    0
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    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 24.05.2021 04:11
    0
    КТО это?
    Ссылка
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