Георгий СУДАКОВ: «Мы сделаем выводы и будем готовиться к следующим матчам»

18-летний полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал ничью с «Бахрейном» (1:1) в дебютном матче за национальную команду.

«Дебютировать за национальную сборную - это мечта каждого футболиста. Я - не исключение. Тем более в таком возрасте. Это большой опыт для меня, большой вызов. Это только плюс мне в копилку. Я в таком возрасте должен учиться, набираться опыта. Тем более с такими футболистами, топ-уровня. С таким тренерским штабом. Эмоции невероятные. Не могу сказать, что были какие-то особые ощущения, когда вышел на второй тайм, потому что каждый матч по-своему особенный.

Я просто выхожу и пытаюсь показать то, что умею, то, что я должен делать в каждом матче. Неважно - за сборную или клуб, за молодежную сборную или национальную. Результат не тот, который мы хотели. Но это товарищеский матч. Мы сделаем выводы и будем готовиться к следующим матчам. Ощущалась усталость, ноги налились, тяжеловато было. Но на нашем уровне это не должно сказываться на нашей игре, мы должны выходить и давать результат», - сказал Судаков.