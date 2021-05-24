Суарес остается в Атлетико

Форвард «Атлетико» Луис Суарес сообщил, что продолжит выступать за мадридский клуб и в следующем сезоне.

Уругваец перешел в «Атлетико» из «Барселоны» в сентябре 2020 года после того, как главный тренер каталонцев Рональд Куман сообщил Луису, что не рассчитывает на него. В первом же сезоне с «Атлетико» Суарес стал чемпионом Испании.

«Останусь ли я здесь на следующий сезон? Да. Да. Конечно», - решительно ответил Суарес на вопрос от Movistar.

Контракт 34-летнего Суареса с «Атлетико» рассчитан до лета 2022 года.