Суарес остается в Атлетико

Уругвайский нападающий не намерен менять клубную прописку

  • 24.05.2021 02:02
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Суарес остается в Атлетико
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Форвард «Атлетико» Луис Суарес сообщил, что продолжит выступать за мадридский клуб и в следующем сезоне.

Уругваец перешел в «Атлетико» из «Барселоны» в сентябре 2020 года после того, как главный тренер каталонцев Рональд Куман сообщил Луису, что не рассчитывает на него. В первом же сезоне с «Атлетико» Суарес стал чемпионом Испании.

«Останусь ли я здесь на следующий сезон? Да. Да. Конечно», - решительно ответил Суарес на вопрос от Movistar.

Контракт 34-летнего Суареса с «Атлетико» рассчитан до лета 2022 года.

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Источник — Movistar

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