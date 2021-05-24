Тренер Бахрейна: «Могли выиграть 2:0. Украину на Евро вижу в 1/4 финала»

23 мая в Харькове прошел товарищеский матч между сборными Украины и Бахрейна (1:1). Главный тренер сборной Бахрейна Элиу Соуза прокомментировал результат товарищеского поединка:

«Все могло быть гораздо лучше для нашей команды. Могло быть 2:0, потому что у нас был выход один на один с голкипером. Я считаю, что у Украины не было таких шансов, как у нас. Я доволен, мы играли очень плотно, контролируя мяч против фантастической команды.

Наш соперник – это классный коллектив, чьи игроки выступают в Лиге чемпионов, плюс украинский чемпионат намного сильнее того, что в Бахрейне. Но мы хорошо готовились к этому матчу и показали свою игру. Поэтому я очень доволен результатом, который должен вдохновить нас на дальнейшие успехи.

Я знаю, что для сборной Украины очень важно выйти из группы на чемпионате Европы. Если вы сможете это сделать, то все будет в ваших руках. Тогда будет шанс победить даже в четвертьфинале. Желаю вам всего наилучшего на Евро-2020».