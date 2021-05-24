Тренер Бахрейна: «Могли выиграть 2:0. Украину на Евро вижу в 1/4 финала»

Элиу Соуза прокомментировал результат товарищеского поединка в Харькове

  • 24.05.2021 00:39
  • 387 просмотров
  • 1 комментарий
Тренер Бахрейна: «Могли выиграть 2:0. Украину на Евро вижу в 1/4 финала»
© УАФ. Элиу Соуза

23 мая в Харькове прошел товарищеский матч между сборными Украины и Бахрейна (1:1). Главный тренер сборной Бахрейна Элиу Соуза прокомментировал результат товарищеского поединка:

«Все могло быть гораздо лучше для нашей команды. Могло быть 2:0, потому что у нас был выход один на один с голкипером. Я считаю, что у Украины не было таких шансов, как у нас. Я доволен, мы играли очень плотно, контролируя мяч против фантастической команды.

Наш соперник – это классный коллектив, чьи игроки выступают в Лиге чемпионов, плюс украинский чемпионат намного сильнее того, что в Бахрейне. Но мы хорошо готовились к этому матчу и показали свою игру. Поэтому я очень доволен результатом, который должен вдохновить нас на дальнейшие успехи.

Я знаю, что для сборной Украины очень важно выйти из группы на чемпионате Европы. Если вы сможете это сделать, то все будет в ваших руках. Тогда будет шанс победить даже в четвертьфинале. Желаю вам всего наилучшего на Евро-2020».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.05.2021 00:47
    -2
    Какой четвертьфинал, чувак? Мы уже подумываем, что хоть бы не так как в 2016. Как пошел этот околофутбол с вызовами левых чуваков, с вызовами лавочников и пенсионеров, то прямо флешбеки позора из 2016.
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности