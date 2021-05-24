Евгений МАКАРЕНКО: «Ничья с Бахрейном – это не вина Трубина»

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче против команды Бахрейна (1:1).



- Спасибо большое болельщикам, которые пришли на стадион. К сожалению, мы не порадовали нашу футбольную страну положительным результатом. Андрей Николаевич на установке говорил, что мы должны выигрывать. На последних минутах сравняли счет, создали недостаточно голевых моментов. Моменты были, но не довели их до конца.



- Трубин говорит, что эта ничья – его вина...

- Ни в коем случае это не вина Трубина, потому что футбол – командная игра. Кто-то ошибся, кто-то не подстраховал, не забили.



- Насколько в сборной удовлетворены структурой игры без лидеров?

- Сегодня задачей было отработать связи и конструкцию игру, которые требует тренерский штаб. Моментами получалось, моментами нет. В первом тайме была небольшая нервозность. Может, из-за продолжительного перерыва. Моментами хорошо выходили из обороны, моментами совершали ошибки, давая сопернику предпосылки для атак и контратак.



- Сейчас получите три дня отдыха на финишном этапе подготовке...

- Тренерский штаб сказал, чтобы мы три выходных провели с умом, отдохнули с семьями, набрались положительных эмоций и вернулись ко второму сбору полны сил.