Евгений МАКАРЕНКО: «Ничья с Бахрейном – это не вина Трубина»

Полузащитник сборной Украины – о причинах неудачного результата

  • 24.05.2021 00:06
  • 614 просмотров
  • 4 комментария
Евгений МАКАРЕНКО: «Ничья с Бахрейном – это не вина Трубина»
© УАФ. Евгений Макаренко

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче против команды Бахрейна (1:1).
 
- Спасибо большое болельщикам, которые пришли на стадион. К сожалению, мы не порадовали нашу футбольную страну положительным результатом. Андрей Николаевич на установке говорил, что мы должны выигрывать. На последних минутах сравняли счет, создали недостаточно голевых моментов. Моменты были, но не довели их до конца.
 
- Трубин говорит, что эта ничья – его вина...
- Ни в коем случае это не вина Трубина, потому что футбол – командная игра. Кто-то ошибся, кто-то не подстраховал, не забили. 
 
- Насколько в сборной удовлетворены структурой игры без лидеров?
- Сегодня задачей было отработать связи и конструкцию игру, которые требует тренерский штаб. Моментами получалось, моментами нет. В первом тайме была небольшая нервозность. Может, из-за продолжительного перерыва. Моментами хорошо выходили из обороны, моментами совершали ошибки, давая сопернику предпосылки для атак и контратак.
 
- Сейчас получите три дня отдыха на финишном этапе подготовке...
- Тренерский штаб сказал, чтобы мы три выходных провели с умом, отдохнули с семьями, набрались положительных эмоций и вернулись ко второму сбору полны сил.

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Источник — Великий футбол

(7 голосов)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 24.05.2021 01:08
    0
    Труби на. Воротник нолячий хоть из лучшего клуба Украины
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 24.05.2021 00:43
    +1
    Face Control, 24.05.2021 00:23
    Так это и так понятно.
    Ага. Это вина судьи, который указал на точку. Одним словом не УПЛ
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    Andy_P
    online
      Andy_P, 24.05.2021 00:28
    -3
    Это не вина Трубина, это вина Андрея Николаевича, который Трубина вызвал.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 24.05.2021 00:23
    -2
    Так это и так понятно.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 24.05.2021 00:43
    +1
    Face Control, 24.05.2021 00:23
    Так это и так понятно.
    Ага. Это вина судьи, который указал на точку. Одним словом не УПЛ
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 24.05.2021 01:08
    0
    Труби на. Воротник нолячий хоть из лучшего клуба Украины
    Ссылка
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