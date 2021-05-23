Андрей ШЕВЧЕНКО: «Результат матча с Бахрейном меня не интересует»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче против команды Бахрейна (1:1).

- Опять ничья. Я считаю, что команда снова создала достаточно моментов для того, чтобы мы спокойно выигрывали эту игру. Для нас была немного показательна эта игра, потому что ребята играли под большой нагрузкой. Думаю, что и в качестве эта нагрузка повлияла. Когда ноги не свежие, где-то не хватало хладнокровности в реализации.



- Какую информацию тренерском штабу этом поединок дал в первую очередь?

- Прежде всего, физическую. Мы сейчас посмотрим на объем скоростных действий и беговой работы, которую сделали ребята. Посмотрим их восстановление, многие из них закончили немного раньше свои чемпионаты. В частности, есть игроки «Шахтера», которые не участвовали в последних играх. Было важно посмотреть на молодежь, которая вышла на поле. И дать им возможность сыграть. Для нас достаточно информации, чтобы мы понимали, в каком состоянии находится команда.



- Что скажете об игре дебютантов Судакова и Попова?

- Судаков очень хорошо вошел. Он активный, мобильный парень. Попову было немного тяжело, потому что мы потеряли структуру игры. Проигрывая матч, ребята больше атаковали, больше создавали. Для меня это важная игра с точки зрения понимания состояния футболистов. Команда пыталась играть, мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть этот матч. Результат меня вообще не интересует.



- Сегодня не играли лидеры. Вы довольны структурой игры без них?

- Да, доволен. Но нам не хватает качества в завершении. Молодежь, которая подрастает, за недельный цикл справилась с пониманием. У них вся футбольная жизнь впереди. Они будут повышать футбольные личные качества, исполнение, особенно в завершающей фазе. Нам этого сегодня не хватало.



- Сердце не екнуло, когда Степаненко получил повреждение?

- Конечно. Хочется, чтобы этот подготовительный этап мы прошли без травм. Важно, чтобы все ведущие игроки подошли в лучшей форме к началу чемпионата Европы.



- Болельщики сегодня поддержали солидно...

- Хочу поблагодарить болельщиков за то, что они пришли и поддержали команду. Приходите на следующие игры. Очень приятно. Мы соскучились играть при полных трибунах. Наверное, и зрители соскучились за футболом. Очень важна сегодня поддержка болельщиков.



- Чего ждать в следующих контрольных матчах? Будет ли иметь значение результат?

- Для меня не имеет значения результат в товарищеских матчах. Более важна физическая форма футболистов и структурная игра команды. Мы готовим игроков к тем встречам, которые будут на чемпионате Европы. Будут эксперименты, будут изменения позиций, будем давать шанс играть. Для нас важно видеть, чтобы они были готовы. Я знаю, кто из них уже готов, в кто еще немножечко сзади. У нас будет мало тренировок, и будет две игры. Будем готовить их к этим играм», – сказал Шевченко.