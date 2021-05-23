Андрей ШЕВЧЕНКО: «Результат матча с Бахрейном меня не интересует»

Главный тренер сборной Украины – о ничьей с Бахрейном

  • 23.05.2021 23:44
  • 1425 просмотров
  • 8 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Результат матча с Бахрейном меня не интересует»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче против команды Бахрейна (1:1).

- Опять ничья. Я считаю, что команда снова создала достаточно моментов для того, чтобы мы спокойно выигрывали эту игру. Для нас была немного показательна эта игра, потому что ребята играли под большой нагрузкой. Думаю, что и в качестве эта нагрузка повлияла. Когда ноги не свежие, где-то не хватало хладнокровности в реализации.
 
- Какую информацию тренерском штабу этом поединок дал в первую очередь?
- Прежде всего, физическую. Мы сейчас посмотрим на объем скоростных действий и беговой работы, которую сделали ребята. Посмотрим их восстановление, многие из них закончили немного раньше свои чемпионаты. В частности, есть игроки «Шахтера», которые не участвовали в последних играх. Было важно посмотреть на молодежь, которая вышла на поле. И дать им возможность сыграть. Для нас достаточно информации, чтобы мы понимали, в каком состоянии находится команда.
 
- Что скажете об игре дебютантов Судакова и Попова?
- Судаков очень хорошо вошел. Он активный, мобильный парень. Попову было немного тяжело, потому что мы потеряли структуру игры. Проигрывая матч, ребята больше атаковали, больше создавали. Для меня это важная игра с точки зрения понимания состояния футболистов. Команда пыталась играть, мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть этот матч. Результат меня вообще не интересует.
 
- Сегодня не играли лидеры. Вы довольны структурой игры без них?
- Да, доволен. Но нам не хватает качества в завершении. Молодежь, которая подрастает, за недельный цикл справилась с пониманием. У них вся футбольная жизнь впереди. Они будут повышать футбольные личные качества, исполнение, особенно в завершающей фазе. Нам этого сегодня не хватало.
 
- Сердце не екнуло, когда Степаненко получил повреждение? 
- Конечно. Хочется, чтобы этот подготовительный этап мы прошли без травм. Важно, чтобы все ведущие игроки подошли в лучшей форме к началу чемпионата Европы.
 
- Болельщики сегодня поддержали солидно...
- Хочу поблагодарить болельщиков за то, что они пришли и поддержали команду. Приходите на следующие игры. Очень приятно. Мы соскучились играть при полных трибунах. Наверное, и зрители соскучились за футболом. Очень важна сегодня поддержка болельщиков.
 
- Чего ждать в следующих контрольных матчах? Будет ли иметь значение результат?
- Для меня не имеет значения результат в товарищеских матчах. Более важна физическая форма футболистов и структурная игра команды. Мы готовим игроков к тем встречам, которые будут на чемпионате Европы. Будут эксперименты, будут изменения позиций, будем давать шанс играть. Для нас важно видеть, чтобы они были готовы. Я знаю, кто из них уже готов, в кто еще немножечко сзади. У нас будет мало тренировок, и будет две игры. Будем готовить их к этим играм», – сказал Шевченко.

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Источник — Великий футбол

(4 голоса)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 24.05.2021 01:03
    +2
    Віталій Ткачук, 24.05.2021 00:13
    Як це може тренера збірної не цікавити результат?! В останніх трьох матчах немає ні структурної гри команди, ні результату.
    Так оно так и будет если тренер смотрит по датчикам а не видит полную картину игры и не понимает вообще всю суть происходящего на поле.Лобан бы Шеве те датчики в одно место бы ....
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 24.05.2021 01:00
    +2
    Как же раньше тренера приводили команды к успеху без датчиков и прочей той лабуды что сейчас при том что показывали яркий футбол.И понимание у них было кого ставить кого нет и анализ матча и чуйка и т.д.Ну ок ты посмотрел по датчикам и что?Какой то Вася пробежал больше чем второй Вася.Команда провалила игру.Ну и ?Индивидуально просрали всё.Что это дало тренеру и в целом сборной?Сказать на пресухе какие вы продвинутые?Шева завязуй страдать хнёй тебя несёт последнее время.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 24.05.2021 00:24
    -2
    И правильно, дальше всё ок будет, удачи!
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    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 24.05.2021 00:13
    +2
    Як це може тренера збірної не цікавити результат?! В останніх трьох матчах немає ні структурної гри команди, ні результату.
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 24.05.2021 00:01
    +3
    Сказал бы раньше, многие бы и не смотрели))
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 23.05.2021 23:57
    0
    Наоборот, очень взвешенно все пояснил. Радоваться игре и результату не приходится, но главная цель здесь другая
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    Barsa_che
      Barsa_che, 23.05.2021 23:56
    +3
    Странное высказывание.
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    Pixelman
      Pixelman, 23.05.2021 23:54
    +4
    Что то Шева начал немного подбешивать...
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 23.05.2021 23:54
    +4
    Что то Шева начал немного подбешивать...
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 24.05.2021 00:01
    +3
    Сказал бы раньше, многие бы и не смотрели))
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 23.05.2021 23:56
    +3
    Странное высказывание.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 24.05.2021 01:03
    +2
    Віталій Ткачук, 24.05.2021 00:13
    Як це може тренера збірної не цікавити результат?! В останніх трьох матчах немає ні структурної гри команди, ні результату.
    Так оно так и будет если тренер смотрит по датчикам а не видит полную картину игры и не понимает вообще всю суть происходящего на поле.Лобан бы Шеве те датчики в одно место бы ....
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 24.05.2021 01:00
    +2
    Как же раньше тренера приводили команды к успеху без датчиков и прочей той лабуды что сейчас при том что показывали яркий футбол.И понимание у них было кого ставить кого нет и анализ матча и чуйка и т.д.Ну ок ты посмотрел по датчикам и что?Какой то Вася пробежал больше чем второй Вася.Команда провалила игру.Ну и ?Индивидуально просрали всё.Что это дало тренеру и в целом сборной?Сказать на пресухе какие вы продвинутые?Шева завязуй страдать хнёй тебя несёт последнее время.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 24.05.2021 00:13
    +2
    Як це може тренера збірної не цікавити результат?! В останніх трьох матчах немає ні структурної гри команди, ні результату.
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 23.05.2021 23:57
    0
    Наоборот, очень взвешенно все пояснил. Радоваться игре и результату не приходится, но главная цель здесь другая
    Ссылка
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