Новые лица. Попов и Судаков дебютировали в составе сборной Украины

К сожалению, не лучший матч для дебюта

  • 23.05.2021 23:16
  • 349 просмотров
  • 2 комментария
Новые лица. Попов и Судаков дебютировали в составе сборной Украины
© Инстаграм Дениса Попова

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков и защитник «Динамо» Денис Попов дебютировали в составе сборной Украины.
 
В товарищеском матче против Бахрейна Судаков в перерыве заменил Тараса Степаненко, Попов вышел на 63-й минуте вместо Сергея Кривцова.
 
Отметим, что матч завершился со счетом 1:1.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 23.05.2021 23:37
    0
    Удачи парням! Они наше будущее
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 23.05.2021 23:26
    0
    Ну и хорошо. Пусть теперь подтягивают мастерство.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 23.05.2021 23:37
    0
    Удачи парням! Они наше будущее
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 23.05.2021 23:26
    0
    Ну и хорошо. Пусть теперь подтягивают мастерство.
    Ссылка
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