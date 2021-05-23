Новые лица. Попов и Судаков дебютировали в составе сборной Украины

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков и защитник «Динамо» Денис Попов дебютировали в составе сборной Украины.
В товарищеском матче против Бахрейна Судаков в перерыве заменил Тараса Степаненко, Попов вышел на 63-й минуте вместо Сергея Кривцова.
Отметим, что матч завершился со счетом 1:1.
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Источник — Sport.ua
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