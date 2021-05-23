ВИДЕО. Ушли от позора. Цыганков спас ничью в матче против Бахрейна

В Харькове сборная Украины сравняла счет в компенсированное время

  • 23.05.2021 23:01
  • 3460 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Ушли от позора. Цыганков спас ничью в матче против Бахрейна
© Getty Images/Global Images Ukraine

23 мая в Харькове прошел товарищеский поединок, в котором сборная Украины принимала сборную Бахрейна.

Украина сравняла счет в компенсированное время, Виктор Цыганков точным ударом спас ничью.

ГОЛ. 1:1. Виктор Цыганков, 90+1 мин.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 23.05.2021 23:36
    +2
    Андрюша напускает туман, чтобы конкуренты не волновались...А на ЕВРО порвем всех,как Тузик ушанку,вот увидите...
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 23.05.2021 23:17
    +1
    Фінляндія, Казахстан, Бахрейн. Збірна йде в піке. Що, підвели до оптимального тонусу гравців?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 23.05.2021 23:36
    +2
    Андрюша напускает туман, чтобы конкуренты не волновались...А на ЕВРО порвем всех,как Тузик ушанку,вот увидите...
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 23.05.2021 23:17
    +1
    Фінляндія, Казахстан, Бахрейн. Збірна йде в піке. Що, підвели до оптимального тонусу гравців?
    Ссылка
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