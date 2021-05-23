ВИДЕО. Ушли от позора. Цыганков спас ничью в матче против Бахрейна

23 мая в Харькове прошел товарищеский поединок, в котором сборная Украины принимала сборную Бахрейна.
Украина сравняла счет в компенсированное время, Виктор Цыганков точным ударом спас ничью.
ГОЛ. 1:1. Виктор Цыганков, 90+1 мин.
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Источник — Sport.ua
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