ВИДЕО. Бахрейн издевается. Трубин привез пенальти и пропустил паненкой

Непонятные события происходят в Харькове на матче сборной Украины

  • 23.05.2021 22:45
  • 4299 просмотров
  • 11 комментариев
ВИДЕО. Бахрейн издевается. Трубин привез пенальти и пропустил паненкой
© Getty Images/Global Images Ukraine

23 мая в Харькове проходит товарищеский поединок, в котором сборная Украины принимает сборную Бахрейна.

На 75-й минуте голкипер хозяев поля Анатолий Трубин привез пенальти и пропустил гол ударом паненкой.

ГОЛ. 0:1. Салед Дия, 75 мин (пен)

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 23.05.2021 23:33
    +1
    johndow, 23.05.2021 23:20
    Не судите строго, он молодой... лучше здесь такой печальный опыт получить. Но понятно, шансы на основу на Евро он профукал этой ошибкой
    Просто емоції. Це був лише Бахрейн...
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 23.05.2021 23:30
    0
    Чуваки,карма дела такое...Не пизд..те на Трубина... Это товарняк...А то вернётся не дай бог,что Жора бабочку пустит на евро...
    Ссылка
    UPL
    online
      UPL, 23.05.2021 23:30
    +3
    Трубін запоров. Тут спорити думаю не буде ніхто.. Але! Пацан молодий, у всіх таке буває. Як і у випадку з Миколенко хлопця просто потрібно підтримати.
    А гра у старті- це скоріше аванс на майбутнє.
    Ссылка
    kod.75
    online
      kod.75, 23.05.2021 23:29
    0
    Александр Купцов, 23.05.2021 23:20
    Все рты свои вонючие позакрывали, и посмотрите в зеркале - увидите моральных уродов, у которых ничего не получилось в жизни а у Толика все получилось, и он красавчик,в отличии от черных ртов диванных воинов Толька давай надери им жопы!!😂😂
    Да поняли мы, что ты вторая жена Трубина Разслабься, ты свой долг выполнила
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 23.05.2021 23:20
    +4
    Не судите строго, он молодой... лучше здесь такой печальный опыт получить. Но понятно, шансы на основу на Евро он профукал этой ошибкой
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 23.05.2021 23:20
    0
    Все рты свои вонючие позакрывали, и посмотрите в зеркале - увидите моральных уродов, у которых ничего не получилось в жизни а у Толика все получилось, и он красавчик,в отличии от черных ртов диванных воинов Толька давай надери им жопы!!😂😂
    Ссылка
    cooperpavel
    online
      cooperpavel, 23.05.2021 23:19
    +2
    Мужики! Что за истерики?!?!
    1. По Трубину, ошибиться может каждый, главное делать выводы.
    2. Это бала тренировочная игра! Пусть готовятся к Евро.
    Болеем за Украину, а не ругаем команду и тренера!!! Им нужна поддержка, а не "критика".
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 23.05.2021 23:09
    -4
    Де недолугі боти ФК шахрай, які кричали, що Трубін повинен бути номер один?
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 23.05.2021 23:01
    +1
    спасибо мистеру эээ-и бомжу в воротах
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 23.05.2021 22:53
    +3
    Трубин дно ипанное!
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 23.05.2021 22:51
    +8
    трубин мудак куда попер там защитник был слабое звено нахрен из за заявки на евро
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 23.05.2021 22:51
    +8
    трубин мудак куда попер там защитник был слабое звено нахрен из за заявки на евро
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 23.05.2021 23:20
    +4
    Не судите строго, он молодой... лучше здесь такой печальный опыт получить. Но понятно, шансы на основу на Евро он профукал этой ошибкой
    Ссылка
    UPL
    online
      UPL, 23.05.2021 23:30
    +3
    Трубін запоров. Тут спорити думаю не буде ніхто.. Але! Пацан молодий, у всіх таке буває. Як і у випадку з Миколенко хлопця просто потрібно підтримати.
    А гра у старті- це скоріше аванс на майбутнє.
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 23.05.2021 22:53
    +3
    Трубин дно ипанное!
    Ссылка
    cooperpavel
    online
      cooperpavel, 23.05.2021 23:19
    +2
    Мужики! Что за истерики?!?!
    1. По Трубину, ошибиться может каждый, главное делать выводы.
    2. Это бала тренировочная игра! Пусть готовятся к Евро.
    Болеем за Украину, а не ругаем команду и тренера!!! Им нужна поддержка, а не "критика".
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 23.05.2021 23:33
    +1
    johndow, 23.05.2021 23:20
    Не судите строго, он молодой... лучше здесь такой печальный опыт получить. Но понятно, шансы на основу на Евро он профукал этой ошибкой
    Просто емоції. Це був лише Бахрейн...
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 23.05.2021 23:01
    +1
    спасибо мистеру эээ-и бомжу в воротах
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 23.05.2021 23:30
    0
    Чуваки,карма дела такое...Не пизд..те на Трубина... Это товарняк...А то вернётся не дай бог,что Жора бабочку пустит на евро...
    Ссылка
    kod.75
    online
      kod.75, 23.05.2021 23:29
    0
    Александр Купцов, 23.05.2021 23:20
    Все рты свои вонючие позакрывали, и посмотрите в зеркале - увидите моральных уродов, у которых ничего не получилось в жизни а у Толика все получилось, и он красавчик,в отличии от черных ртов диванных воинов Толька давай надери им жопы!!😂😂
    Да поняли мы, что ты вторая жена Трубина Разслабься, ты свой долг выполнила
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 23.05.2021 23:20
    0
    Все рты свои вонючие позакрывали, и посмотрите в зеркале - увидите моральных уродов, у которых ничего не получилось в жизни а у Толика все получилось, и он красавчик,в отличии от черных ртов диванных воинов Толька давай надери им жопы!!😂😂
    Ссылка
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