ВИДЕО. Бахрейн издевается. Трубин привез пенальти и пропустил паненкой

23 мая в Харькове проходит товарищеский поединок, в котором сборная Украины принимает сборную Бахрейна.
На 75-й минуте голкипер хозяев поля Анатолий Трубин привез пенальти и пропустил гол ударом паненкой.
ГОЛ. 0:1. Салед Дия, 75 мин (пен)
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Источник — Sport.ua
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А гра у старті- це скоріше аванс на майбутнє.
1. По Трубину, ошибиться может каждый, главное делать выводы.
2. Это бала тренировочная игра! Пусть готовятся к Евро.
Болеем за Украину, а не ругаем команду и тренера!!! Им нужна поддержка, а не "критика".
А гра у старті- це скоріше аванс на майбутнє.
1. По Трубину, ошибиться может каждый, главное делать выводы.
2. Это бала тренировочная игра! Пусть готовятся к Евро.
Болеем за Украину, а не ругаем команду и тренера!!! Им нужна поддержка, а не "критика".
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