Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Очень неуверенный выход Трубина»

Бывший полузащитник национальной команды Украины Евгений Левченко поделился мнением о нарушении правил Анатолия Трубина, которое привело к пенальти в матче против сборной Бахрейна.



«Очень неуверенный выход Трубина. И пенальти. Если выходишь, то должен быть на 100% уверенным, что ты первый на мяче», – написал Левченко в твиттере.



Отметим, что Бахрейн открыл счет в матче с Украиной на 75-й минуте.