Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Очень неуверенный выход Трубина»

Экс-футболист считает, что это ошибка

  • 23.05.2021 22:49
  • 1791 просмотр
  • 1 комментарий
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Очень неуверенный выход Трубина»
© УАФ. Анатолий Трубин

Бывший полузащитник национальной команды Украины Евгений Левченко поделился мнением о нарушении правил Анатолия Трубина, которое привело к пенальти в матче против сборной Бахрейна.
 
«Очень неуверенный выход Трубина. И пенальти. Если выходишь, то должен быть на 100% уверенным, что ты первый на мяче», – написал Левченко в твиттере.
 
Отметим, что Бахрейн открыл счет в матче с Украиной на 75-й минуте.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 23.05.2021 22:57
    +6
    Шахтерская школа. На мяч прыгаем сверху, как на курицу. Выходим перебежками с галопом назад
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 23.05.2021 22:57
    +6
    Шахтерская школа. На мяч прыгаем сверху, как на курицу. Выходим перебежками с галопом назад
    Ссылка
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