ФОТО. MVP! Малиновский получил награду лучшему игроку месяца в Серии А

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский перед матчем заключительного тура чемпионата Италии против «Милана» получил награду «Самый ценный игрок мая в Серии A».
В мае Малиновский сыграл четыре матча в чемпионате, забил 2 гола и отдал 3 ассиста. Также на его счету забитый мяч в недавнем финале Кубка Италии.
Отметим, что в апреле это звание отошло одноклубнику Руслана Луису Муриэлю.
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Источник — ФК Аталанта Бергамо
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