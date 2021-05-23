ФОТО. MVP! Малиновский получил награду лучшему игроку месяца в Серии А

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский перед матчем заключительного тура чемпионата Италии против «Милана» получил награду «Самый ценный игрок мая в Серии A».



В мае Малиновский сыграл четыре матча в чемпионате, забил 2 гола и отдал 3 ассиста. Также на его счету забитый мяч в недавнем финале Кубка Италии.



Отметим, что в апреле это звание отошло одноклубнику Руслана Луису Муриэлю.