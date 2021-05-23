ФОТО. MVP! Малиновский получил награду лучшему игроку месяца в Серии А

Руслан взял в руки заслуженный приз

  • 23.05.2021 22:20
  • 3099 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. MVP! Малиновский получил награду лучшему игроку месяца в Серии А
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский (слева)

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский перед матчем заключительного тура чемпионата Италии против «Милана» получил награду «Самый ценный игрок мая в Серии A».
 
В мае Малиновский сыграл четыре матча в чемпионате, забил 2 гола и отдал 3 ассиста. Также на его счету забитый мяч в недавнем финале Кубка Италии. 
 
Отметим, что в апреле это звание отошло одноклубнику Руслана Луису Муриэлю.

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Источник — ФК Аталанта Бергамо

(7 голосов)

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Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 23.05.2021 22:23
    +2
    крос, так і в збірній мочити
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 23.05.2021 22:23
    +2
    крос, так і в збірній мочити
    Ссылка
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