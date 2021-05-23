ФОТО ДНЯ. Герой Манчестера. Зинченко с трофеем Английской Премьер-лиги

Украинский футболист празднует свой 3-й чемпионский титул в Англии

  • 23.05.2021 22:07
  • 5801 просмотр
  • 2 комментария
ФОТО ДНЯ. Герой Манчестера. Зинченко с трофеем Английской Премьер-лиги
© Манчестер Сити. Александр Зинченко

Украинский футболист Александр Зинченко празднует свой 3-й чемпионский титул с «Манчестер Сити».

В последнем туре «Манчестер Сити» показал чемпионский класс, разгромив «Эвертон» (5:0). Всю игру на поле провел Зинченко и получил оценку 7.1 от WhoScored.

ФОТО ДНЯ. Зинченко с трофеем Английской Премьер-лиги

 

 
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Источник — Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 23.05.2021 22:27
    0
    теперь главное выиграть лигу чемпионов
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    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 23.05.2021 22:18
    -3
    Герой Манчестера ???!
    А он что кого-то спас ?
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    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 23.05.2021 22:27
    0
    теперь главное выиграть лигу чемпионов
    Ссылка
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