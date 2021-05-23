ФОТО ДНЯ. Герой Манчестера. Зинченко с трофеем Английской Премьер-лиги

Украинский футболист Александр Зинченко празднует свой 3-й чемпионский титул с «Манчестер Сити».
В последнем туре «Манчестер Сити» показал чемпионский класс, разгромив «Эвертон» (5:0). Всю игру на поле провел Зинченко и получил оценку 7.1 от WhoScored.
ФОТО ДНЯ. Зинченко с трофеем Английской Премьер-лиги
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Источник — Sport.ua
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А он что кого-то спас ?
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