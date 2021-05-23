Михайличенко с Андерлехтом попал в квалификацию Лиги конференций

Клуб «Брюгге» выиграл чемпионат Бельгии, хотя в последнем поединке команда проиграла «Генку» (1:2).

Украинец Эдуард Соболь отыграл весь матч и получил трофей вместе с командой, а также путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. «Генк» сыграет в квалификации Q3 ЛЧ.

23 мая в матче последнего, 6-го тура второго раунда чемпионата Бельгии «Антверпен» принимал «Андерлехт». Хозяева поля победили (1:0), заняли 3-е место и получили путевку в Лигу Европы (квалификация Q4).

У команды гостей весь поединок играл Богдан Михайличенко. «Андерлехт» занял 4-ю позицию и будет играть в Лиге конференций (квалификация Q3).

Чемпионат Бельгии

Второй раунд. 6-й тур

«Брюгге» – «Генк» – 1:2

Голы: Вормер, 80 – Тома, 61, Дессерс, 85 (пен).

Незабитый пенальти: Ванакен, 34 («Брюгге»)

«Антверпен» – «Андерлехт» – 1:0

Голы: Зе Ламкел, 48.

Турнирная таблица чемпионата Бельгии