ВИДЕО. Пять из шести. Как Шевченко Бущану пенальти пробивал

Главный тренер сборной Украины показал мастерство

  • 23.05.2021 20:25
  • 1582 просмотра
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Пять из шести. Как Шевченко Бущану пенальти пробивал
© УАФ. Георгий Бущан (справа)

Утром в день игры против Бахрейна Андрей Шевченко взялся проверить, умеет ли Георгий Бущан отбивать пенальти. 
 
Пять подряд 11-ти метровых от коуча голкипер пропустил, а шестой взял. 
 
Отметим, что в стартовый состав на матч с Бахрейном Бущан не попал.

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Источник — YouTube

(4 голоса)

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Комментарии
    Maks-7777_
      Maks-7777_, 23.05.2021 20:40
    0
    Виктор Войцеховский, 23.05.2021 20:32
    Опять тут ордловцы побираются. Даже 4 украинцев в старте в Копанке на будущий сезон назвать не могут
    Опана серрж.пид.().р привет ,что как дела в яготыне твоём ,новый ник ты себе создал дятел
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 23.05.2021 20:35
    0
    Шестой пеналь взяли бы 99 вратарей из 100.
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 23.05.2021 20:33
    0
    Maks-7777_, 23.05.2021 20:28
    Дырка Жора бущан
    Дирка - то ти.
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 23.05.2021 20:32
    0
    Опять тут ордловцы побираются. Даже 4 украинцев в старте в Копанке на будущий сезон назвать не могут
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 23.05.2021 20:30
    -1
    авторитетом задавил )
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    Maks-7777_
      Maks-7777_, 23.05.2021 20:28
    -3
    Дырка Жора бущан
    Ссылка
    Maks-7777_
      Maks-7777_, 23.05.2021 20:40
    0
    Виктор Войцеховский, 23.05.2021 20:32
    Опять тут ордловцы побираются. Даже 4 украинцев в старте в Копанке на будущий сезон назвать не могут
    Опана серрж.пид.().р привет ,что как дела в яготыне твоём ,новый ник ты себе создал дятел
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 23.05.2021 20:35
    0
    Шестой пеналь взяли бы 99 вратарей из 100.
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 23.05.2021 20:33
    0
    Maks-7777_, 23.05.2021 20:28
    Дырка Жора бущан
    Дирка - то ти.
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 23.05.2021 20:32
    0
    Опять тут ордловцы побираются. Даже 4 украинцев в старте в Копанке на будущий сезон назвать не могут
    Ссылка
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