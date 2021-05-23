ВИДЕО. Пять из шести. Как Шевченко Бущану пенальти пробивал

Утром в день игры против Бахрейна Андрей Шевченко взялся проверить, умеет ли Георгий Бущан отбивать пенальти.
Пять подряд 11-ти метровых от коуча голкипер пропустил, а шестой взял.
Отметим, что в стартовый состав на матч с Бахрейном Бущан не попал.
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Источник — YouTube
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