ВИДЕО. Пять из шести. Как Шевченко Бущану пенальти пробивал

Утром в день игры против Бахрейна Андрей Шевченко взялся проверить, умеет ли Георгий Бущан отбивать пенальти.



Пять подряд 11-ти метровых от коуча голкипер пропустил, а шестой взял.



Отметим, что в стартовый состав на матч с Бахрейном Бущан не попал.