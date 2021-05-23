Украина – Бахрейн. Известен стартовый состав команды Шевченко

В воскресенье, 23 мая, состоится товарищеский поединок, в котором встретятся сборные Украины и Бахрейна. Матч пройдет в Харькове на ОСК «Металлист» и начнется в 21:00.
Стартовый состав сборной Украины:
Украина: Трубин, Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Шапаренко, Макаренко, Марлос, Зубков, Беседин
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Источник — Sport.ua
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Захватывающий были матчи Астон Вилла-Челси и Лестер-Тоттенхем
Ожидаемый интересный Аталанта-Милан.
Украина-Бахрейн без ведущих игроков Украины? ТАТОТАКЭ
Поэтому кротята можете писать , что угодно....
А вот не мативированый пенсионер марлос???
Давайт уже Эдмара и Девича что-ли.
Ну не тянет он уровень СбУ уже...
Захватывающий были матчи Астон Вилла-Челси и Лестер-Тоттенхем
Ожидаемый интересный Аталанта-Милан.
Украина-Бахрейн без ведущих игроков Украины? ТАТОТАКЭ
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