Украина – Бахрейн. Известен стартовый состав команды Шевченко

На воротах будет стоять Трубин

  • 23.05.2021 19:48
  • 8396 просмотров
  • 27 комментариев
Украина – Бахрейн. Известен стартовый состав команды Шевченко
© УАФ

В воскресенье, 23 мая, состоится товарищеский поединок, в котором встретятся сборные Украины и Бахрейна. Матч пройдет в Харькове на ОСК «Металлист» и начнется в 21:00.

Стартовый состав сборной Украины:

Украина: Трубин, Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Шапаренко, Макаренко, Марлос, Зубков, Беседин

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Источник — Sport.ua

(29 голосов)

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Комментарии
    ENJOY_
      ENJOY_, 23.05.2021 20:42
    0
    Александр Шевченко, 23.05.2021 20:16
    Турбин глотнёт от арабцев... ему даже казахи забивали...
    Глотнёшь ты, каждый день
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 23.05.2021 20:41
    0
    педика дєрьмаксіка ніхто не боїться,навіть учні 2 класів,через те воно таке скажене. а ще дівки його стороною минають,бо,судячи з його істеричної манери вести розмову,у нього вічно половина шостого ну і взагалі,воно - сцикливе дибілятко
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 23.05.2021 20:41
    0
    DK1961, 23.05.2021 20:19
    трупины, кривые кривцовы, пенсионер марлос... Боруссия, Агробизнес, Львов, Александрия ярко показали, что из себя представляет такая защита
    Дед, беги за пенсией,. Ты галимый хейтер
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 23.05.2021 20:41
    0
    Хороший футбольный вечер.
    Захватывающий были матчи Астон Вилла-Челси и Лестер-Тоттенхем
    Ожидаемый интересный Аталанта-Милан.
    Украина-Бахрейн без ведущих игроков Украины? ТАТОТАКЭ
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 23.05.2021 20:40
    0
    Всем присутствующим на стадионе спасибо, в том числе и мне
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 23.05.2021 20:40
    0
    shakhtarlox., 23.05.2021 20:36
    Слишком много неудачников со шлака, это что типа разнарядка от рыжего. Ну какой Марлос, какой крывцов, трупин? Если у нас будет центральная линия обороны из шлактера на евро, то это пиши пропало, эти клоуны только ноги умеют раздвигать
    Не скули, бомжара
    Ссылка
    Maks-7777_
      Maks-7777_, 23.05.2021 20:38
    0
    shakhtarlox., 23.05.2021 20:36
    Слишком много неудачников со шлака, это что типа разнарядка от рыжего. Ну какой Марлос, какой крывцов, трупин? Если у нас будет центральная линия обороны из шлактера на евро, то это пиши пропало, эти клоуны только ноги умеют раздвигать
    Быстро с..ос и дырявый с проглотом ,и не Скули
    Ссылка
    Maks-7777_
      Maks-7777_, 23.05.2021 20:37
    0
    Nashwill, 23.05.2021 20:32
    воно думає,що його хтось злякається з уголовкою в нього спільне те,що він вічний парашник
    Опана гомо/робот выполз ты где пропадал ,уже на клубники в Польше раком стоишь
    Ссылка
    shakhtarlox.
    online
      shakhtarlox., 23.05.2021 20:36
    -1
    Слишком много неудачников со шлака, это что типа разнарядка от рыжего. Ну какой Марлос, какой крывцов, трупин? Если у нас будет центральная линия обороны из шлактера на евро, то это пиши пропало, эти клоуны только ноги умеют раздвигать
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 23.05.2021 20:33
    0
    -PhoeniX-, 23.05.2021 20:20
    Он же собирался в этом матче резерв проверять. А какой тут резерв, если почти все, кроме Зубкова, Макаренко и Беседина играют в основе. А весь резерв на лавке остался. Или Шева их просматривать собрался, выпуская за 5 минут др конца матча?
    6 замен впереди...
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 23.05.2021 20:32
    0
    joe777., 23.05.2021 20:28
    Почему у тебя такая агрессия? ты общаешься как уголовник
    воно думає,що його хтось злякається з уголовкою в нього спільне те,що він вічний парашник
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 23.05.2021 20:28
    -1
    Maks-7777_, 23.05.2021 20:23
    Опущенец завали своё разорваное хавало ,,миколенко подзабарный Жора дырка бущан украли победу над финами
    Почему у тебя такая агрессия? ты общаешься как уголовник
    Ссылка
    Maks-7777_
      Maks-7777_, 23.05.2021 20:23
    -3
    DK1961, 23.05.2021 20:19
    трупины, кривые кривцовы, пенсионер марлос... Боруссия, Агробизнес, Львов, Александрия ярко показали, что из себя представляет такая защита
    Опущенец завали своё разорваное хавало ,,миколенко подзабарный Жора дырка бущан украли победу над финами
    Ссылка
    spqr-te
    online
      spqr-te, 23.05.2021 20:23
    +2
    Ого, всі футбольні експерти зібрались тут!
    Ссылка
    -PhoeniX-
    online
      -PhoeniX-, 23.05.2021 20:20
    0
    Он же собирался в этом матче резерв проверять. А какой тут резерв, если почти все, кроме Зубкова, Макаренко и Беседина играют в основе. А весь резерв на лавке остался. Или Шева их просматривать собрался, выпуская за 5 минут др конца матча?
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 23.05.2021 20:19
    -5
    трупины, кривые кривцовы, пенсионер марлос... Боруссия, Агробизнес, Львов, Александрия ярко показали, что из себя представляет такая защита
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 23.05.2021 20:18
    -2
    Заметили кто номер 10 ???
    Поэтому кротята можете писать , что угодно....
    А вот не мативированый пенсионер марлос???
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 23.05.2021 20:16
    -3
    Турбин глотнёт от арабцев... ему даже казахи забивали...
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 23.05.2021 20:13
    +1
    Без нескольких основных игроков,такие спарринги ничего не дадут,особенно со слабеньким соперником
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 23.05.2021 20:13
    +1
    Pixelman, 23.05.2021 20:09
    А не пора бы уже основу к евро наигрывать? Сколько можно уже этих бестолковых експерементов?
    Какую основу, без трех основных игроков!?
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 23.05.2021 19:56
    +7
    Марлос - это жесть.
    Давайт уже Эдмара и Девича что-ли.
    Ну не тянет он уровень СбУ уже...
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 23.05.2021 20:05
    +3
    Человек пять в старте тянут на основу сборной. От силы. Ну, каков соперник, таков и состав, да и время на эксперименты у Шевы еще имеется.
    Ссылка
    spqr-te
    online
      spqr-te, 23.05.2021 20:23
    +2
    Ого, всі футбольні експерти зібрались тут!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 23.05.2021 20:13
    +1
    Без нескольких основных игроков,такие спарринги ничего не дадут,особенно со слабеньким соперником
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 23.05.2021 20:13
    +1
    Pixelman, 23.05.2021 20:09
    А не пора бы уже основу к евро наигрывать? Сколько можно уже этих бестолковых експерементов?
    Какую основу, без трех основных игроков!?
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 23.05.2021 20:09
    +1
    А не пора бы уже основу к евро наигрывать? Сколько можно уже этих бестолковых експерементов?
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 23.05.2021 20:42
    0
    Александр Шевченко, 23.05.2021 20:16
    Турбин глотнёт от арабцев... ему даже казахи забивали...
    Глотнёшь ты, каждый день
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 23.05.2021 20:41
    0
    педика дєрьмаксіка ніхто не боїться,навіть учні 2 класів,через те воно таке скажене. а ще дівки його стороною минають,бо,судячи з його істеричної манери вести розмову,у нього вічно половина шостого ну і взагалі,воно - сцикливе дибілятко
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 23.05.2021 20:41
    0
    DK1961, 23.05.2021 20:19
    трупины, кривые кривцовы, пенсионер марлос... Боруссия, Агробизнес, Львов, Александрия ярко показали, что из себя представляет такая защита
    Дед, беги за пенсией,. Ты галимый хейтер
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 23.05.2021 20:41
    0
    Хороший футбольный вечер.
    Захватывающий были матчи Астон Вилла-Челси и Лестер-Тоттенхем
    Ожидаемый интересный Аталанта-Милан.
    Украина-Бахрейн без ведущих игроков Украины? ТАТОТАКЭ
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 23.05.2021 20:40
    0
    Всем присутствующим на стадионе спасибо, в том числе и мне
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 23.05.2021 20:40
    0
    shakhtarlox., 23.05.2021 20:36
    Слишком много неудачников со шлака, это что типа разнарядка от рыжего. Ну какой Марлос, какой крывцов, трупин? Если у нас будет центральная линия обороны из шлактера на евро, то это пиши пропало, эти клоуны только ноги умеют раздвигать
    Не скули, бомжара
    Ссылка
    Maks-7777_
      Maks-7777_, 23.05.2021 20:38
    0
    shakhtarlox., 23.05.2021 20:36
    Слишком много неудачников со шлака, это что типа разнарядка от рыжего. Ну какой Марлос, какой крывцов, трупин? Если у нас будет центральная линия обороны из шлактера на евро, то это пиши пропало, эти клоуны только ноги умеют раздвигать
    Быстро с..ос и дырявый с проглотом ,и не Скули
    Ссылка
    Maks-7777_
      Maks-7777_, 23.05.2021 20:37
    0
    Nashwill, 23.05.2021 20:32
    воно думає,що його хтось злякається з уголовкою в нього спільне те,що він вічний парашник
    Опана гомо/робот выполз ты где пропадал ,уже на клубники в Польше раком стоишь
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 23.05.2021 20:33
    0
    -PhoeniX-, 23.05.2021 20:20
    Он же собирался в этом матче резерв проверять. А какой тут резерв, если почти все, кроме Зубкова, Макаренко и Беседина играют в основе. А весь резерв на лавке остался. Или Шева их просматривать собрался, выпуская за 5 минут др конца матча?
    6 замен впереди...
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 23.05.2021 20:32
    0
    joe777., 23.05.2021 20:28
    Почему у тебя такая агрессия? ты общаешься как уголовник
    воно думає,що його хтось злякається з уголовкою в нього спільне те,що він вічний парашник
    Ссылка
    -PhoeniX-
    online
      -PhoeniX-, 23.05.2021 20:20
    0
    Он же собирался в этом матче резерв проверять. А какой тут резерв, если почти все, кроме Зубкова, Макаренко и Беседина играют в основе. А весь резерв на лавке остался. Или Шева их просматривать собрался, выпуская за 5 минут др конца матча?
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 23.05.2021 19:55
    0
    Ссылка
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