Ролан Гаррос. Расписание украинцев на 24 мая

24 мая стартуют матчи квалификации в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
В понедельник на корты Парижа выйдет три представителя Украины.
Корт №3, первый запуск (11:30)
Катерина Бондаренко (№226 WTA) – Мариам Болквадзе (№221 WTA, Грузия).
Корт №12, третий запуск (не ранее 14:30)
Илья Марченко (№162 АТР) – Брейден Шнур (№219 АТР, Канада)
Корт №2, четвертый запуск (16:00*)
Ангелина Калинина (№140 WTA) [29] – Марина Мельникова (№183 WTA, Россия)
*время ориентировочное
Источник — Roland Garros
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