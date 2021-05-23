Ролан Гаррос. Расписание украинцев на 24 мая

В понедельник на корты Парижа выйдут три представителя Украины

  • 23.05.2021 20:14
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Ролан Гаррос. Расписание украинцев на 24 мая
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

24 мая стартуют матчи квалификации в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В понедельник на корты Парижа выйдет три представителя Украины. 
 
Корт №3, первый запуск (11:30)
Катерина Бондаренко (№226 WTA) – Мариам Болквадзе (№221 WTA, Грузия).
 
Корт №12, третий запуск (не ранее 14:30)
Илья Марченко (№162 АТР) – Брейден Шнур (№219 АТР, Канада)

Корт №2, четвертый запуск (16:00*)
Ангелина Калинина (№140 WTA) [29] – Марина Мельникова (№183 WTA, Россия)
 
*время ориентировочное

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Источник — Roland Garros

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