БОНДАРЬ: «У сборной Украины сильный состав, она может победить на Евро»

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь вспомнил о победе на чемпионате мира-2019 (U-20), а также назвал сильнейших игроков национальной сборной Украины на сегодняшний день.



- Перед началом юношеского чемпионата мира чувствовали, что можете сотворить сенсацию?

- Не было чувства, но мы верили в это. Скажу честно, перед чемпионатом мира мы собирались всей командой, посмотрели сетку, кто нам может попасться, если выходить со второго или третьего места. Посмотрели, подумали, что давайте ребята дойдем до полуфинала или финала, давайте возьмем медали на таком большом турнире. Все сказали – да, хорошо. Были определенные правила, которые помогли нам победить, которые соблюдали все игроки все 38 дней. О чем мы договорились, все было соблюдено. За счет этого мы выиграли, потому что мы верили друг в друга, в эту победу, что мы можем. Хотелось громко хлопнуть дверью. U-20 – это была последняя стадия, мы понимали, что с Александром Васильевичем Петраковым и тренерским штабом попрощаемся, очень хотелось ему сделать приятное, что он сделал для нас многое, мы так хотели его отблагодарить.

- Такая большая победа не вскружила голову молодым ребятам?

- Думаю, нет. Это только маленькая ступенька, которая позволит нам двигаться во взрослом футболе и добиваться еще больших результатов и побед. Тем более сейчас у сборной Украины очень сильный состав и не зря ее называют одним из фаворитов на предстоящем чемпионате Европы.

- Назовите трех самых сильных игроков сборной Украины по характеру, таланту и мышлению?

- Я думаю, Коля Матвиенко – талантливый парень и мышление у него одно из лучших на футбольном поле. Также Саша Зинченко и Руслан Малиновский.