БОНДАРЬ: «У сборной Украины сильный состав, она может победить на Евро»

Защитник «Шахтера» – о победе на чемпионате мира U-20 и лучших игроках национальной команды

  • 23.05.2021 17:54
  • 990 просмотров
  • 6 комментариев
БОНДАРЬ: «У сборной Украины сильный состав, она может победить на Евро»
© ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь вспомнил о победе на чемпионате мира-2019 (U-20), а также назвал сильнейших игроков национальной сборной Украины на сегодняшний день.
 
- Перед началом юношеского чемпионата мира чувствовали, что можете сотворить сенсацию?
- Не было чувства, но мы верили в это. Скажу честно, перед чемпионатом мира мы собирались всей командой, посмотрели сетку, кто нам может попасться, если выходить со второго или третьего места. Посмотрели, подумали, что давайте ребята дойдем до полуфинала или финала, давайте возьмем медали на таком большом турнире. Все сказали – да, хорошо. Были определенные правила, которые помогли нам победить, которые соблюдали все игроки все 38 дней. О чем мы договорились, все было соблюдено. За счет этого мы выиграли, потому что мы верили друг в друга, в эту победу, что мы можем. Хотелось громко хлопнуть дверью. U-20 – это была последняя стадия, мы понимали, что с Александром Васильевичем Петраковым и тренерским штабом попрощаемся, очень хотелось ему сделать приятное, что он сделал для нас многое, мы так хотели его отблагодарить.

- Такая большая победа не вскружила голову молодым ребятам?
- Думаю, нет. Это только маленькая ступенька, которая позволит нам двигаться во взрослом футболе и добиваться еще больших результатов и побед. Тем более сейчас у сборной Украины очень сильный состав и не зря ее называют одним из фаворитов на предстоящем чемпионате Европы.

- Назовите трех самых сильных игроков сборной Украины по характеру, таланту и мышлению?
- Я думаю, Коля Матвиенко – талантливый парень и мышление у него одно из лучших на футбольном поле. Также Саша Зинченко и Руслан Малиновский.  

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Источник — Shakhtar Club

(7 голосов)

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Комментарии
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 23.05.2021 18:58
    0
    можливо у когось виграють.
    Але питання дуже складне: у кого можуть виграти ???
    Нидерланди? Австрія? Північна Македонія?
    Головне нема Агробізнесу!!!
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    Dozor
    online
      Dozor, 23.05.2021 18:52
    +2
    дурак думкой багатіє!)))
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    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 23.05.2021 18:32
    -1
    Уверенность в себе залог успеха.
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    Zhez53
    online
      Zhez53, 23.05.2021 18:28
    +1
    Пацан только начал играть, а уже себя в эксперты готовит.
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    zaza1986
      zaza1986, 23.05.2021 18:26
    +4
    В футболіста травма.... травма голови також.
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    mustapha
    online
      mustapha, 23.05.2021 18:10
    +3
    Це те маленьке,але дуже гавнисте кротеня,що лякало київське Динамо?
    Ссылка
    zaza1986
      zaza1986, 23.05.2021 18:26
    +4
    В футболіста травма.... травма голови також.
    Ссылка
    mustapha
    online
      mustapha, 23.05.2021 18:10
    +3
    Це те маленьке,але дуже гавнисте кротеня,що лякало київське Динамо?
    Ссылка
    Dozor
    online
      Dozor, 23.05.2021 18:52
    +2
    дурак думкой багатіє!)))
    Ссылка
    Zhez53
    online
      Zhez53, 23.05.2021 18:28
    +1
    Пацан только начал играть, а уже себя в эксперты готовит.
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 23.05.2021 18:58
    0
    можливо у когось виграють.
    Але питання дуже складне: у кого можуть виграти ???
    Нидерланди? Австрія? Північна Македонія?
    Головне нема Агробізнесу!!!
    Ссылка
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