Сачко дошел до финала на 25-тысячнике ITF в Чехии

Украинский теннисист Виталий Сачко (№320 ATP) дошел до финала на турнире ITF в городе Яблонец-над-Нисоу (Чехия).
К сожалению, в матче за титул украинец, посеянный под восьмым номером, проиграл лидеру посева Иржи Легечке из Чехии (№290 ATP).
Яблонец-над-Нисоу. Финал
Виталий Сачко (Украина) – Иржи Легечка (Чехия) – 3:6, 2:6
Ранее в этом году Сачко выиграл 15-тысячник в Словакии.
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Источник — Sport.ua
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