Сачко дошел до финала на 25-тысячнике ITF в Чехии

Украинский теннисист Виталий Сачко (№320 ATP) дошел до финала на турнире ITF в городе Яблонец-над-Нисоу (Чехия).



К сожалению, в матче за титул украинец, посеянный под восьмым номером, проиграл лидеру посева Иржи Легечке из Чехии (№290 ATP).



Яблонец-над-Нисоу. Финал

Виталий Сачко (Украина) – Иржи Легечка (Чехия) – 3:6, 2:6



Ранее в этом году Сачко выиграл 15-тысячник в Словакии.