Иван ГЕЦКО: «Группа Украины — не группа смерти»

23 мая национальная сборная Украины проведет первый из трех запланированных спаррингов перед чемпионатом Европы — с футболистами Бахрейна.

Экс-нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко рассказал, чего он ждет от подопечных Андрея Шевченко на футбольном континентальном форуме.

«Ради качественной подготовки наших футболистов к Евро пришлось даже сместить на неделю окончание чемпионата УПЛ. Хотя ни для кого не секрет, что те исполнители, с которыми мы связываем самые большие надежды, появятся в расположении сборной попозже. Имею ввиду Руслана Mалиновского, Александра Зинченко, Романа Яремчука, которые до сих пор задействованы на клубном уровне. Затем им еще будет нужно время на восстановление.

Если откровенно, то меня несколько удивило отсутствие в расширенном списке кандидатов Владислава Кулача из «Ворсклы». Все же, лучший бомбардир чемпионата УПЛ заслужил право быть хотя бы вызванным на сбор. Тем более, что нападающий Кулач — разноплановый футболист, может сыграть на острие атаки и из глубины поля. Впрочем, не исключено, что полтавчанин просто не вписывается в игровую модель главного тренера Андрея Шевченко.

Думаю, что не только у меня, но и у многих болельщиков сейчас неспокойно на сердце, к сожалению, последние матчи в исполнении наших футболистов, не вселяют оптимизма. Будем надеяться, что в финальной части Евро они сумеют прыгнуть выше головы.

Меня беспокоит и то, что стартовый поединок придется проводить с серьезным соперником — сборной Нидерландов, тем более, на ее поле. Все же класс нидерландцев повыше, чем у наших ребят, да и поддержка родных стен им гарантирована. Остается верить, что будет взята на вооружение правильная тактика — игра от обороны, и это поможет добиться положительного результата. Как это случилось в недавних поединках с испанцами и португальцами.

Понимаю желание руководства УЕФА ради популяризации футбола провести финальную часть Евро в разных странах. Однако это создаст для команд дополнительные сложности, особенно в плане восстановления. Все же, надеюсь, это не помешает подопечным Шевченко продемонстрировать свои лучшие качества.

Наших ждут тяжелые испытания не только в стартовом матче с хозяевами, но и в двух следующих — с австрийцами и македонцами. Однако, поскольку эти соперники послабее, с выходом в следующий круг не должно быть особых проблем. Наша группа — это не «группа смерти», — считает Гецко.