ФОТО. Капитан Атлетико повязал шарф клуба на памятник Нептуну в Мадриде

Мадридский «Атлетико» стал чемпионом Испании сезона-2020/2021. Свой титул клуб оформил благодаря победе над «Вальядолидом» (2:1) в последнем туре Ла Лиги.

После игры футболисты отметили свой титул. По случаю победы «Атлетико» Фонтан Нептуна в Мадриде был окрашен в цвета клуба. Также капитан команды Коке повязал на шею скульптуре бога морей флаг «Атлетико», а на его трезубец — клубный шарф.

«Коке по традиции в честь завоевания титула клубом повязал Нептуну красно-белый шарф и флаг.

Он также надев черную повязку на руку и отдал дань уважения молодому фанату «Атлетико», который скончался прошлой ночью», — сообщает пресс-служба «Атлетико».