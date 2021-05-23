ФОТО. Капитан Атлетико повязал шарф клуба на памятник Нептуну в Мадриде

Мадридский «Атлетико» стал чемпионом Испании сезона-2020/2021. Свой титул клуб оформил благодаря победе над «Вальядолидом» (2:1) в последнем туре Ла Лиги.
После игры футболисты отметили свой титул. По случаю победы «Атлетико» Фонтан Нептуна в Мадриде был окрашен в цвета клуба. Также капитан команды Коке повязал на шею скульптуре бога морей флаг «Атлетико», а на его трезубец — клубный шарф.
«Коке по традиции в честь завоевания титула клубом повязал Нептуну красно-белый шарф и флаг.
Он также надев черную повязку на руку и отдал дань уважения молодому фанату «Атлетико», который скончался прошлой ночью», — сообщает пресс-служба «Атлетико».
🇦🇹🔱 ¡@Koke6 cumplió con la tradición de colocar a Neptuno una bufanda y una bandera rojiblancas tras conseguir un título!— ❤️🤍🏆 CAMPEONES 🏆❤️🤍 (@Atleti) May 23, 2021
Además, rindió tributo al joven atlético fallecido anoche colocando un brazalete negro.#OtraFormaDeEntenderLaVida pic.twitter.com/2AsssnrT3x
Источник — Sport.ua
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