ФОТО. Украинский комментатор поймал 15-килограммового карпа

Известный украинский комментатор Виктор Вацко, который очень любит рыбалку, похвастался своим очередным уловом.
«Красивый карп на 15 кг. И теперь рыбалка очень нескоро…», — прокомментировал Вацко свежее фото, намекая на скорый старт Евро-2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля.
Ранее Вацко поймал карпа весом в 21 кг.
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Источник — Instagram
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Может вообще ничего не поймал, просто прифотошопили?
Может вообще ничего не поймал, просто прифотошопили?
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