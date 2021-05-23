ФОТО. Украинский комментатор поймал 15-килограммового карпа

Теперь рыбалка будет очень нескоро, посетовал Виктор Вацко

  • 23.05.2021 12:55
  • 2569 просмотров
  • 10 комментариев
ФОТО. Украинский комментатор поймал 15-килограммового карпа
© Instagram. Виктор Вацко

Известный украинский комментатор Виктор Вацко, который очень любит рыбалку, похвастался своим очередным уловом.

«Красивый карп на 15 кг. И теперь рыбалка очень нескоро…», — прокомментировал Вацко свежее фото, намекая на скорый старт Евро-2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

Ранее Вацко поймал карпа весом в 21 кг.

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Источник — Instagram

(9 голосов)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 23.05.2021 14:38
    0
    Та ви за.бали це фото кожного року по два раза на місяць ставити. Він платить вам чи що?
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 23.05.2021 14:36
    0
    Maks-7777_, 23.05.2021 14:22
    Хороший улов,так это в донецкую область он аж ездил там специально карповая ловля на этом водохранилище
    Ну да, кроме Донецкой области нигде больше платников нет.
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    balabolchenko_lompachenko
    online
      balabolchenko_lompachenko, 23.05.2021 14:30
    0
    Скоро Гномаченко тоже будет рыбу ловить, после того как в очередной раз будет деклассирован.
    Ссылка
    Maks-7777_
    online
      Maks-7777_, 23.05.2021 14:22
    -1
    Хороший улов,так это в донецкую область он аж ездил там специально карповая ловля на этом водохранилище
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 23.05.2021 14:12
    0
    roman75zpr, 23.05.2021 13:37
    Браконьер?
    Та не, это же пруд для нуворишей. Карпов специально откармливают в другом месте, а потом запускают в этот пруд. Челики платят деньги за так называемую "рыбалку" потом фоткаются и хвастаются своими уловами. Естественно рыбу потом отпускают.
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    ser_nat
    online
      ser_nat, 23.05.2021 14:00
    0
    Вацко гарний рибалка, думаю цеине перший його короп такого розмірц
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    Trollface
    online
      Trollface, 23.05.2021 13:55
    0
    Это фейковая информация.
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    Oakwood31
      Oakwood31, 23.05.2021 13:46
    +9
    він кожного тижня фотографується з тим самим карпом, тільки вага в карпа змінюється ...якщо глянути на карпа, то він реально вже замахався від тих зйомок
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    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 23.05.2021 13:37
    0
    Браконьер?
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 23.05.2021 13:28
    +3
    Недавно писали что он весит 25
    Может вообще ничего не поймал, просто прифотошопили?
    Ссылка
    Oakwood31
      Oakwood31, 23.05.2021 13:46
    +9
    він кожного тижня фотографується з тим самим карпом, тільки вага в карпа змінюється ...якщо глянути на карпа, то він реально вже замахався від тих зйомок
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 23.05.2021 13:28
    +3
    Недавно писали что он весит 25
    Может вообще ничего не поймал, просто прифотошопили?
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 23.05.2021 14:38
    0
    Та ви за.бали це фото кожного року по два раза на місяць ставити. Він платить вам чи що?
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 23.05.2021 14:36
    0
    Maks-7777_, 23.05.2021 14:22
    Хороший улов,так это в донецкую область он аж ездил там специально карповая ловля на этом водохранилище
    Ну да, кроме Донецкой области нигде больше платников нет.
    Ссылка
    balabolchenko_lompachenko
    online
      balabolchenko_lompachenko, 23.05.2021 14:30
    0
    Скоро Гномаченко тоже будет рыбу ловить, после того как в очередной раз будет деклассирован.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 23.05.2021 14:12
    0
    roman75zpr, 23.05.2021 13:37
    Браконьер?
    Та не, это же пруд для нуворишей. Карпов специально откармливают в другом месте, а потом запускают в этот пруд. Челики платят деньги за так называемую "рыбалку" потом фоткаются и хвастаются своими уловами. Естественно рыбу потом отпускают.
    Ссылка
    ser_nat
    online
      ser_nat, 23.05.2021 14:00
    0
    Вацко гарний рибалка, думаю цеине перший його короп такого розмірц
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 23.05.2021 13:55
    0
    Это фейковая информация.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 23.05.2021 13:37
    0
    Браконьер?
    Ссылка
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