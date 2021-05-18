ФОТО. Украинский комментатор поймал карпа весом в 21 кг

Виктор Вацко установил новый рекорд

  • 18.05.2021 10:05
  • 6364 просмотра
  • 11 комментариев
ФОТО. Украинский комментатор поймал карпа весом в 21 кг
© Instagram. Виктор Вацко

Известный украинский комментатор Виктор Вацко похвастался пойманным карпом весом в 21 кг.

«Когда на открытии сезона 2021 приплыла красавица на 21 кг. Новый рекорд веса в Марьевке», — описал свежее фото Вацко.

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Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
    Maks__7777_
    online
      Maks__7777_, 18.05.2021 10:50
    -1
    А фоткает как будто мля ....поймал кита
    Ссылка
    Андрій Гардзіль
    online
      Андрій Гардзіль, 18.05.2021 10:50
    0
    Нерест. Ікри багато. Відпустив напевно.
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 18.05.2021 10:45
    0
    А вчера поймал леща
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 18.05.2021 10:34
    0
    Интересно Вацку что больше по душе футбол или рыбалка ?
    Он бы хорошо влился в программу о рыбалке
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 18.05.2021 10:34
    +1
    hawk, 18.05.2021 10:32
    Красуня карп?
    Выпустил назад?
    Думаю да, он вроде никогда не берет рыбу. А такую в принципе с платников нельзя забирать.
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 18.05.2021 10:33
    0
    Павел СН, 18.05.2021 10:26
    явний фотошоп!!!!
    Вы явно не видели карпов на 21 кг. И так же не в курсе как сфотографировать рыбу что бы она казалась ещё больше.
    Ссылка
    hawk
    online
      hawk, 18.05.2021 10:32
    0
    Красуня карп?
    Выпустил назад?
    Ссылка
    Олег Молодов
    online
      Олег Молодов, 18.05.2021 10:30
    0
    Аа Бб, 18.05.2021 10:18
    А внутри карпа Леоненко?
    Сделал мой день)))
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 18.05.2021 10:26
    -5
    явний фотошоп!!!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 18.05.2021 10:20
    0
    Нa спoртивнiй вoдoймi y с.Прилбичi Явoрiвського рaйoну впiймaли кoрoпa вaгoю 30,6 кг.
    Про це повідомив oдин iз oргaнiзaтoрiв Флeт-фiдeр тyрнiрy зi спoртивнoї рибoлoвлi «Сyпeр мaрaфoн 2021» Сeргiй Maшкoвський
    --------
    Там на днях ще більшого спіймали. Спортивні водойми підгодовані коропи
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 18.05.2021 10:18
    +4
    А внутри карпа Леоненко?
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 18.05.2021 10:18
    +4
    А внутри карпа Леоненко?
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 18.05.2021 10:34
    +1
    hawk, 18.05.2021 10:32
    Красуня карп?
    Выпустил назад?
    Думаю да, он вроде никогда не берет рыбу. А такую в принципе с платников нельзя забирать.
    Ссылка
    Андрій Гардзіль
    online
      Андрій Гардзіль, 18.05.2021 10:50
    0
    Нерест. Ікри багато. Відпустив напевно.
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 18.05.2021 10:45
    0
    А вчера поймал леща
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 18.05.2021 10:34
    0
    Интересно Вацку что больше по душе футбол или рыбалка ?
    Он бы хорошо влился в программу о рыбалке
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 18.05.2021 10:33
    0
    Павел СН, 18.05.2021 10:26
    явний фотошоп!!!!
    Вы явно не видели карпов на 21 кг. И так же не в курсе как сфотографировать рыбу что бы она казалась ещё больше.
    Ссылка
    hawk
    online
      hawk, 18.05.2021 10:32
    0
    Красуня карп?
    Выпустил назад?
    Ссылка
    Олег Молодов
    online
      Олег Молодов, 18.05.2021 10:30
    0
    Аа Бб, 18.05.2021 10:18
    А внутри карпа Леоненко?
    Сделал мой день)))
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 18.05.2021 10:20
    0
    Нa спoртивнiй вoдoймi y с.Прилбичi Явoрiвського рaйoну впiймaли кoрoпa вaгoю 30,6 кг.
    Про це повідомив oдин iз oргaнiзaтoрiв Флeт-фiдeр тyрнiрy зi спoртивнoї рибoлoвлi «Сyпeр мaрaфoн 2021» Сeргiй Maшкoвський
    --------
    Там на днях ще більшого спіймали. Спортивні водойми підгодовані коропи
    Ссылка
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