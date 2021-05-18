ФОТО. Украинский комментатор поймал карпа весом в 21 кг

Известный украинский комментатор Виктор Вацко похвастался пойманным карпом весом в 21 кг.
«Когда на открытии сезона 2021 приплыла красавица на 21 кг. Новый рекорд веса в Марьевке», — описал свежее фото Вацко.
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Источник — Instagram
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Он бы хорошо влился в программу о рыбалке
Выпустил назад?
Выпустил назад?
Про це повідомив oдин iз oргaнiзaтoрiв Флeт-фiдeр тyрнiрy зi спoртивнoї рибoлoвлi «Сyпeр мaрaфoн 2021» Сeргiй Maшкoвський
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Там на днях ще більшого спіймали. Спортивні водойми підгодовані коропи
Выпустил назад?
Он бы хорошо влился в программу о рыбалке
Выпустил назад?
Про це повідомив oдин iз oргaнiзaтoрiв Флeт-фiдeр тyрнiрy зi спoртивнoї рибoлoвлi «Сyпeр мaрaфoн 2021» Сeргiй Maшкoвський
--------
Там на днях ще більшого спіймали. Спортивні водойми підгодовані коропи
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