Аматорские Карпаты не хотят объединяться с другими Карпатами

Аматорские «Карпаты», выступающие в первенстве ААФУ, не собираются объединяться с «Карпатами» (Галич) и «Карпатами» (Львов), о чем сообщалось ранее.

Подопечные Андрея Тлумака избрали свой путь, уже прошли необходимую аттестацию и в новом сезоне дебютируют во Второй лиге. У команды крепкие финансовые тылы, усовершенствуется и клубная инфраструктура.

Что касается львовских «Карпат» из Второй лиги, то им не избежать расформирования, а «Карпаты» из Галича не имеют права перебазироваться в другую область, поскольку у них регистрация в Ивано-Франковске.

Ранее сообщалось, что две команды из Западной Украины прекратят свое существование. «Волынь-2» могла остаться на плаву только в случае завоевания «Волынью» из Первой лиги путевки в элитный дивизион.

Что касается львовских «Карпат», то в прошлом году эта команда осталась на плаву благодаря обещаниям ликвидировать старые задолженности перед бывшими футболистами. Однако этого не произошло.