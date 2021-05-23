Аматорские Карпаты не хотят объединяться с другими Карпатами

Команда Тлумака следующий сезон начнет во Второй лиге

  • 23.05.2021 12:35
  • 182 просмотра
  • 1 комментарий
Аматорские Карпаты не хотят объединяться с другими Карпатами
© Getty Images/Global Images Ukraine

Аматорские «Карпаты», выступающие в первенстве ААФУ, не собираются объединяться с «Карпатами» (Галич) и «Карпатами» (Львов), о чем сообщалось ранее.

Подопечные Андрея Тлумака избрали свой путь, уже прошли необходимую аттестацию и в новом сезоне дебютируют во Второй лиге. У команды крепкие финансовые тылы, усовершенствуется и клубная инфраструктура.

Что касается львовских «Карпат» из Второй лиги, то им не избежать расформирования, а «Карпаты» из Галича не имеют права перебазироваться в другую область, поскольку у них регистрация в Ивано-Франковске.

Ранее сообщалось, что две команды из Западной Украины прекратят свое существование. «Волынь-2» могла остаться на плаву только в случае завоевания «Волынью» из Первой лиги путевки в элитный дивизион.

Что касается львовских «Карпат», то в прошлом году эта команда осталась на плаву благодаря обещаниям ликвидировать старые задолженности перед бывшими футболистами. Однако этого не произошло.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 23.05.2021 12:58
    0
    Йо.б вашу мать. Розвелося тих Карпат хєр розбереш тепер де справжні і за кого боліти
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 23.05.2021 12:58
    0
    Йо.б вашу мать. Розвелося тих Карпат хєр розбереш тепер де справжні і за кого боліти
    Ссылка
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