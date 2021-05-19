Большое объединение. Карпаты Львов и Карпаты Галич могут стать одним клубом

По информации ТаТоТаке, клуб «Карпаты» Львов, которым владеет Олег Смалийчук, рассматривает возможность объединения с «Карпатами» Галич.

Обе команды выступают во Второй лиге, однако львовский клуб является аутсайдером, а «Карпаты» Галич претендуют на выход в Первую Лигу. Если команда повысится в классе, то объединится в Первой лиге с львовской командой.

Если «Карпаты» Галич не выйдут в Первую лигу, то в следующем сезоне Второй лиги запланировано большое объединение этих двух клубов, а также любительских «Карпат», которые подали документы на аттестацию в чемпионате 2021/22.

Эти три клуба объединятся под эмблемой старых «Карпат», которые недавно выступали в УПЛ.