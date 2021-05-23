КАРАВАЕВ: «Неделю готовились, чтобы привести всех к общим кондициям»

В воскресенье, 23 мая, сборная Украины проведет контрольный поединок против Бахрейна. Накануне этого матча игрок «Динамо» и национальной команды Александр Караваев рассказал о подготовке.

«Некоторые клуба закончили чуть раньше, мы играли чуть позже. Нужно привести нас к общим кондициям, поэтому эту неделю мы готовились функционально, и сейчас у нас будет игра, а потом 3 дня выходных, чтобы немножко отдохнуть, развеяться, грубо говоря», – сказал Караваев.

Стартовый свисток матча Украина - Бахрейн прозвучит в 21:00 по киевскому времени.