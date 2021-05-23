КАРАВАЕВ: «Неделю готовились, чтобы привести всех к общим кондициям»

Игрок сборной Украины рассказал о работе команды перед игрой с Бахрейном

  • 23.05.2021 12:12
  • 194 просмотра
  • 0 комментариев
КАРАВАЕВ: «Неделю готовились, чтобы привести всех к общим кондициям»
© zbirna.com. Александр Караваев

В воскресенье, 23 мая, сборная Украины проведет контрольный поединок против Бахрейна. Накануне этого матча игрок «Динамо» и национальной команды Александр Караваев рассказал о подготовке.

«Некоторые клуба закончили чуть раньше, мы играли чуть позже. Нужно привести нас к общим кондициям, поэтому эту неделю мы готовились функционально, и сейчас у нас будет игра, а потом 3 дня выходных, чтобы немножко отдохнуть, развеяться, грубо говоря», – сказал Караваев.

Стартовый свисток матча Украина - Бахрейн прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности