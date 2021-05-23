Известна заявка сборной Украины на поединок с Бахрейном

Товарищеский матч состоится в воскресенье, 23 мая, в 21:00

  • 23.05.2021 11:35
  • 3462 просмотра
  • 3 комментария
Известна заявка сборной Украины на поединок с Бахрейном
© Павел Кубанов, УАФ

В воскресенье, 23 мая, на харьковском ОСК «Металлист» сборная Украины проведет свой первый контрольный поединок в рамках подготовки к финальной стадии Евро-2020. Соперником подопечных Андрея Шевченко станет команда Бахрейна.

Стартовый свисток матча прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Заявка сборной Украины на матч с Бахрейном (по номерам)

1. Георгий Бущан, 2. Александр Сирота, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Богдан Леднев, 8. Артем Бондаренко, 9. Артем Беседин, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Артем Довбик, 15. Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Евгений Макаренко, 18. Александр Тымчик, 19 Денис Попов, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Анатолий Трубин.

В списке отсутствует 22-летний защитник Виктор Корниенко, который заболел ангиной. Корниенко пока что покинул расположение сборной Украины.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(12 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 23.05.2021 12:55
    0
    Александр Ад, 23.05.2021 12:14
    Ярмолы не видать,конопель,коваленк....
    В этом матче Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на украинских игроков, которые выступают за границей. К их числу относятся Роман Яремчук (Гент), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Богдан Михайличенко (Андерлехт), Эдуард Соболь (Брюгге), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Руслан Малиновский (Аталанта) и Андрей Лунин (Реал Мадрид).
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 23.05.2021 12:17
    +4
    Александр Ад, 23.05.2021 12:14
    Ярмолы не видать,конопель,коваленк....
    И Зинченка и Малиновского и Яремчука. У них чемпионат только сегодня заканчивается.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 23.05.2021 12:14
    -1
    Ярмолы не видать,конопель,коваленк....
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 23.05.2021 12:17
    +4
    Александр Ад, 23.05.2021 12:14
    Ярмолы не видать,конопель,коваленк....
    И Зинченка и Малиновского и Яремчука. У них чемпионат только сегодня заканчивается.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.05.2021 12:55
    0
    Александр Ад, 23.05.2021 12:14
    Ярмолы не видать,конопель,коваленк....
    В этом матче Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на украинских игроков, которые выступают за границей. К их числу относятся Роман Яремчук (Гент), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Богдан Михайличенко (Андерлехт), Эдуард Соболь (Брюгге), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Руслан Малиновский (Аталанта) и Андрей Лунин (Реал Мадрид).
    Ссылка
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