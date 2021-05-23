Известна заявка сборной Украины на поединок с Бахрейном

В воскресенье, 23 мая, на харьковском ОСК «Металлист» сборная Украины проведет свой первый контрольный поединок в рамках подготовки к финальной стадии Евро-2020. Соперником подопечных Андрея Шевченко станет команда Бахрейна.

Стартовый свисток матча прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Заявка сборной Украины на матч с Бахрейном (по номерам)

1. Георгий Бущан, 2. Александр Сирота, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Богдан Леднев, 8. Артем Бондаренко, 9. Артем Беседин, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Артем Довбик, 15. Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Евгений Макаренко, 18. Александр Тымчик, 19 Денис Попов, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Анатолий Трубин.

В списке отсутствует 22-летний защитник Виктор Корниенко, который заболел ангиной. Корниенко пока что покинул расположение сборной Украины.