ФОТО. Вечерняя тренировка сборной: болезнь Корниенко и юбилей Макаренко

Сборная Украины в Харькове продолжает подготовку к финальной части Евро-2020 в режиме двухразовых тренировок. 21 мая национальная команда провела вечернее занятие на поле стадиона «Солнечный». Напомним, 23 мая на стадионе «Металлист» пройдет товарищеский матч Украины против Бахрейна.

Утром занятие носило тактический характер, а вечером игроки реализовывали наработки в игровых сериях. Сине-желтые активно отрабатывают игровые модели, которые применят в контрольной игре с ближайшим спарринг-партнером, однако, безусловно, с прицелом на матчи, которые состоятся во время финального турнира Евро-2020. Началось отшлифовку структуры командной игры: тренировки становятся все более интересными, а борьба за место в составе – все более конкурентной.

К сожалению, снова есть неприятная новость по кадровому составу: Виктор Корниенко заболел ангиной и отправлен на лечение. Виктор провел несколько дней под бдительным оком главного врача сборной Украины Артура Глущенко. Температура у игрока стабилизировалась, однако ему следует вернуться к нормальным физическим кондициям, после чего будет принято решение о его участии во втором подготовительном сборе национальной команды.

Из приятных событий – юбилей Евгения Макаренко, которому 21 мая исполнилось 30 лет! С самого утра – теплые объятия и искренние пожелания от всех сборников, а на ужине – юбиляра от всей команды поздравил главный тренер Андрей Шевченко. Трогательный сюрприз приготовила Евгению жена Татьяна, передала в лагерь сборной видеопоздравления от семьи и друзей, которое все присутствующие увидели перед началом ужина. Но на этом приятные неожиданности не закончились – шеф-повар национальной команды Любомир Тошич вывез в зал два торта в форме футбольного поля, которые также заказала любимая Макаренко.

Приятные эмоции в завершение насыщенного рабочего дня – всегда уместны и иллюстрируют позитивный настрой в сборной Украины накануне предигрового дня. 22 мая в 16:00 главный тренер Андрей Шевченко даст пресс-конференцию в конференц-зале отеля Superior, а через полчаса сине-желтые проведут официальную тренировку, которая состоится на поле «Солнечного».