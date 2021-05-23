Аталанта поспорит с Шахтером за Бога

Вингер «Сассуоло» может сменить команду, но остаться в Италии

  • 23.05.2021 10:15
  • 2114 просмотров
  • 6 комментариев
Аталанта поспорит с Шахтером за Бога
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жереми Бога

Донецкий «Шахтер» столкнется с трудностями в своих попытках заполучить 24-летнего ивуарийского вингера «Сассуоло» Жереми Бога.

Сообщается, что в гонку за Бога вступила «Аталанта», которая серьезно настроена заполучить талантливого хавбека.

Сам Бога уже заявил, что не достиг понимания с «Сассуоло» в вопросе продления контракта, а потому настроен летом сменить клуб.

Помимо «Шахтера» и «Аталанты» виды на Бога имеют «Ювентус», «Марсель», «Наполи» и «Лион».

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Источник — Calciomercato

(5 голосов)

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Комментарии
    joe777.
    online
      joe777., 23.05.2021 11:33
    0
    Пакеты гумонитарки от ахмета беженцам станут меньше
    Ссылка
    rhabarber
    online
      rhabarber, 23.05.2021 11:24
    -2
    Пусть чешет в Сампдорию. Наш Бог - белый.)
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 23.05.2021 11:18
    0
    шо и этот выберет итальянское село и не поедет в супермегаклуб шактьор мариуполь?
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    ENJOY_
      ENJOY_, 23.05.2021 11:15
    0
    В споре рождается истина
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    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 23.05.2021 10:54
    -3
    Ахах))). Аталанта с шахтером . Бред. Что такое Аталанта и что такое ахметовский Шахтер. Не смешите, селяне бергамаские. Где у вас деньги????
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    Nikas
    online
      Nikas, 23.05.2021 10:48
    0
    Шахтер один из самых богатых клубов мира поэтому если не хочет этот игрок идти за 25 млн евро сюда, то лучше добавить еще 10 и купить Локатели
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 23.05.2021 11:33
    0
    Пакеты гумонитарки от ахмета беженцам станут меньше
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 23.05.2021 11:18
    0
    шо и этот выберет итальянское село и не поедет в супермегаклуб шактьор мариуполь?
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 23.05.2021 11:15
    0
    В споре рождается истина
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 23.05.2021 10:48
    0
    Шахтер один из самых богатых клубов мира поэтому если не хочет этот игрок идти за 25 млн евро сюда, то лучше добавить еще 10 и купить Локатели
    Ссылка
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