Аталанта поспорит с Шахтером за Бога

Донецкий «Шахтер» столкнется с трудностями в своих попытках заполучить 24-летнего ивуарийского вингера «Сассуоло» Жереми Бога.

Сообщается, что в гонку за Бога вступила «Аталанта», которая серьезно настроена заполучить талантливого хавбека.

Сам Бога уже заявил, что не достиг понимания с «Сассуоло» в вопросе продления контракта, а потому настроен летом сменить клуб.

Помимо «Шахтера» и «Аталанты» виды на Бога имеют «Ювентус», «Марсель», «Наполи» и «Лион».

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