У Динамо будет выбор. На Франа Соля претендуют два клуба из Испании

29-летний испанский форвард Фран Соль, контракт которого принадлежит «Динамо», а нынешний сезон он на правах аренды проводит в «Тенерифе», может перебраться в Испанию на условиях полноправного контракта.

Подписать Соля, помимо «Тенерифе», где форвардом вполне довольны, хочет еще один клуб испанской Сегунды «Райо Вальекано». Последние пока не выходили на «Динамо» с официальными предложениями, выжидая чем завершится диалог киевлян с «Тенерифе».

Сам Соль хотел бы остаться в Испании. Приоритетом для него является «Тенерифе», ведь Франу очень нравится жизнь на Канарских островах.

В текущем розыгрыше Сегунды на счету Соля 36 матчей, 9 голов и 2 результативные передачи.