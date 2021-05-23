У Динамо будет выбор. На Франа Соля претендуют два клуба из Испании

Что правда, оба представляют Сегунду

  • 23.05.2021 10:06
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У Динамо будет выбор. На Франа Соля претендуют два клуба из Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Соль

29-летний испанский форвард Фран Соль, контракт которого принадлежит «Динамо», а нынешний сезон он на правах аренды проводит в «Тенерифе», может перебраться в Испанию на условиях полноправного контракта.

Подписать Соля, помимо «Тенерифе», где форвардом вполне довольны, хочет еще один клуб испанской Сегунды «Райо Вальекано». Последние пока не выходили на «Динамо» с официальными предложениями, выжидая чем завершится диалог киевлян с «Тенерифе».

Сам Соль хотел бы остаться в Испании. Приоритетом для него является «Тенерифе», ведь Франу очень нравится жизнь на Канарских островах.

В текущем розыгрыше Сегунды на счету Соля 36 матчей, 9 голов и 2 результативные передачи.

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Источник — ElDorsal.com

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