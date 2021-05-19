Тенерифе хочет сохранить Соля

Испанский клуб «Тенерифе», выступающий в Сегунде, намерен сохранить в своем составе 29-летнего форварда Франа Соля, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо».
В минувшем сезоне Соль защищал цвета «Тенерифе» на правах аренды. Всего футболист провел за испанский клуб 37 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Контракт Соля с «Динамо» рассчитан до конца декабря 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €1 миллион.
У Соля есть предложения и от других клубов, но сам футболист не хочет уходить из «Тенерифе».
Источник — Cadena Ser
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