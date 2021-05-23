КАССАНО: «Де Дзерби в Шахтере? Это очередной скандал в итальянском футболе»

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал грядущий переезд главного тренера «Сассуоло» Роберто Де Дзерби на работу в донецкий «Шахтер».

«У нас очередной скандал в итальянском футболе. Один из лучших тренеров Италии переходит в «Шахтер». При всем уважении к украинскому клубу, но в Италии есть как минимум 4-5 топовых команд, которые могли бы сделать ставку на Де Дзерби. Если бы речь шла о «Реале» или «Барселоне», я бы сам повел его туда за руку, но в «Шахтер»…» - заявил Кассано.

Напомним, согласно последних сообщений, «Шахтер» объявит о назначении Де Дзерби в середине следующей недели.