КАССАНО: «Де Дзерби в Шахтере? Это очередной скандал в итальянском футболе»

Известный в прошлом форвард – о готовящемся переезде коуча «Сассуоло» в Украину

  • 23.05.2021 09:37
  • 1645 просмотров
  • 3 комментария
КАССАНО: «Де Дзерби в Шахтере? Это очередной скандал в итальянском футболе»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Кассано

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал грядущий переезд главного тренера «Сассуоло» Роберто Де Дзерби на работу в донецкий «Шахтер».

«У нас очередной скандал в итальянском футболе. Один из лучших тренеров Италии переходит в «Шахтер». При всем уважении к украинскому клубу, но в Италии есть как минимум 4-5 топовых команд, которые могли бы сделать ставку на Де Дзерби. Если бы речь шла о «Реале» или «Барселоне», я бы сам повел его туда за руку, но в «Шахтер»…» - заявил Кассано.

Напомним, согласно последних сообщений, «Шахтер» объявит о назначении Де Дзерби в середине следующей недели.

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Источник — Tuttomercatoweb.com

(6 голосов)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 23.05.2021 09:50
    0
    Real Trent, 23.05.2021 09:49
    Так это и есть Барселона,только восточноевропейская)
    Вот именно. Кассано видимо не в курсе дела.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 23.05.2021 09:49
    0
    Браво Шахтёр, в Италии все в шоке, что Шахтёру удалось такого тренера выхватить из лап итальянских Топчиков. Отличная работа!
    Ссылка
    Real Trent
    online
      Real Trent, 23.05.2021 09:49
    0
    Так это и есть Барселона,только восточноевропейская)
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 23.05.2021 09:50
    0
    Real Trent, 23.05.2021 09:49
    Так это и есть Барселона,только восточноевропейская)
    Вот именно. Кассано видимо не в курсе дела.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 23.05.2021 09:49
    0
    Браво Шахтёр, в Италии все в шоке, что Шахтёру удалось такого тренера выхватить из лап итальянских Топчиков. Отличная работа!
    Ссылка
    Real Trent
    online
      Real Trent, 23.05.2021 09:49
    0
    Так это и есть Барселона,только восточноевропейская)
    Ссылка
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