Известно, когда Шахтер объявит о назначении Де Дзерби

Итальянский специалист близок к переходу в «Шахтер»

  • 22.05.2021 11:54
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Известно, когда Шахтер объявит о назначении Де Дзерби
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Переход главного тренера «Сассуоло» Роберто Де Дзерби в «Шахтер» является уже практически решенным делом.

Официально донецкий клуб объявит о назначении Де Дзерби на пост главного тренера в среду, 26 мая. Об этом сообщает итальянский ресурс Transfermarketweb.

Контракт с Де Дзерби будет рассчитан на два года. Свой последний матч с «Сассуоло» тренер проведет завтра, 23 мая в рамках заключительного, 38-го тура Серии А.

Ранее сообщалось о том, что Де Дзерби просит «Шахтер» подписать защитника Марлона.

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Источник — Transfermarketweb

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