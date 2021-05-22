Известно, когда Шахтер объявит о назначении Де Дзерби

Переход главного тренера «Сассуоло» Роберто Де Дзерби в «Шахтер» является уже практически решенным делом.

Официально донецкий клуб объявит о назначении Де Дзерби на пост главного тренера в среду, 26 мая. Об этом сообщает итальянский ресурс Transfermarketweb.

Контракт с Де Дзерби будет рассчитан на два года. Свой последний матч с «Сассуоло» тренер проведет завтра, 23 мая в рамках заключительного, 38-го тура Серии А.

Ранее сообщалось о том, что Де Дзерби просит «Шахтер» подписать защитника Марлона.