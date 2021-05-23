Реал впервые с 2010 года не завоевал ни одного трофея за сезон

«Реал» в заключительном, 38-м, туре Ла Лиги обыграл «Вильярреал» (2:1).

Таким образом, по итогам этого сезона мадридский клуб занял 2-е место в чемпионате Испании, отстав на 2 очка от победившего «Атлетико».

«Реал» впервые с 2010 года не смог завоевать на одного трофея в сезоне. Тогда главным тренером команды был Мануэль Пеллегрини.

Ранее мадридцы вылетели в полуфинале Лиги чемпионов, проиграв «Челси» по сумме двух матчей (1:1, 0:2), а также уступили «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании (1:2). В Кубке страны «Реал» выбыл на стадии 1/16 финала, проиграв «Алькояно» со счетом 1:2.