Реал впервые с 2010 года не завоевал ни одного трофея за сезон

Неудачный сезон для мадридского клуба

  • 23.05.2021 09:13
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Реал впервые с 2010 года не завоевал ни одного трофея за сезон
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» в заключительном, 38-м, туре Ла Лиги обыграл «Вильярреал» (2:1).

Таким образом, по итогам этого сезона мадридский клуб занял 2-е место в чемпионате Испании, отстав на 2 очка от победившего «Атлетико».

«Реал» впервые с 2010 года не смог завоевать на одного трофея в сезоне. Тогда главным тренером команды был Мануэль Пеллегрини. 

Ранее мадридцы вылетели в полуфинале Лиги чемпионов, проиграв «Челси» по сумме двух матчей (1:1, 0:2), а также уступили «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании (1:2). В Кубке страны «Реал» выбыл на стадии 1/16 финала, проиграв «Алькояно» со счетом 1:2. 

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Источник — ESPN

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