Диего СИМЕОНЕ: «Думал уйти из Атлетико, но решил остаться. Я не ошибся»

Наставник мадридского клуба доволен своей победой

  • 23.05.2021 07:33
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Диего СИМЕОНЕ: «Думал уйти из Атлетико, но решил остаться. Я не ошибся»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Атлетико» обыграл «Вальядолид» (2:1) в 38-м туре Ла Лиги. Мадридский клуб оформил титул в чемпионате Испании. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал это достижение.

«Я очень рад за многих людей. Год был тяжелым, мы потеряли много людей из-за вируса. Чемпионство «Атлетико» в этом году — особенное, это история. Я считаю, что это лучший год для того, чтобы стать чемпионами. Если честно, до сегодняшнего дня я думал, что могу уйти из команды. Я думал перед игрой, стоит ли мне продолжать. Тем не менее, я решил, что останусь, потому что у клуба большое будущее. Я не ошибся. «Атлетико» продолжает расти. Мы проделали огромную работу, это касается не только игроков, но и всего персонала», - сказал Симеоне.

«Атлетико» завоевал чемпионский титул в 11-й раз в истории. Для Симеоне, который возглавляет команду с 2011 года, эта победа в чемпионате стала второй в качестве тренера.

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Источник — Marca

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