Барселона финишировала на третьем месте впервые с 2008 года

Каталонский клуб провел один из самых слабых сезонов за много лет

  • 23.05.2021 07:00
  • 1008 просмотров
  • 1 комментарий
Барселона финишировала на третьем месте впервые с 2008 года
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» в заключительной игре сезона обыграла «Эйбар» со счетом 1:0.

Таким образом, каталонская команда заняла третье место в турнирной таблице. Сине-гранатовые впервые с сезона-2007/08 не финишировали на первой или второй строчке. В том сезоне командой руководил Франк Райкард.

В активе «Барсы» 79 очков в 38 матчах Ла Лиги, команда отстала от «Реала» на 5 баллов, от «Атлетико» – на 7.

Чемпионом стал мадридский «Атлетико».

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Источник — Opta

(2 голоса)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 23.05.2021 08:15
    0
    Нынешняя Барселона - это позорище! С такой игрой даже третье место не заслужили, вообще нет мысли.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 23.05.2021 08:15
    0
    Нынешняя Барселона - это позорище! С такой игрой даже третье место не заслужили, вообще нет мысли.
    Ссылка
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