Барселона финишировала на третьем месте впервые с 2008 года

«Барселона» в заключительной игре сезона обыграла «Эйбар» со счетом 1:0.

Таким образом, каталонская команда заняла третье место в турнирной таблице. Сине-гранатовые впервые с сезона-2007/08 не финишировали на первой или второй строчке. В том сезоне командой руководил Франк Райкард.

В активе «Барсы» 79 очков в 38 матчах Ла Лиги, команда отстала от «Реала» на 5 баллов, от «Атлетико» – на 7.

Чемпионом стал мадридский «Атлетико».