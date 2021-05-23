Барселона финишировала на третьем месте впервые с 2008 года

«Барселона» в заключительной игре сезона обыграла «Эйбар» со счетом 1:0.
Таким образом, каталонская команда заняла третье место в турнирной таблице. Сине-гранатовые впервые с сезона-2007/08 не финишировали на первой или второй строчке. В том сезоне командой руководил Франк Райкард.
В активе «Барсы» 79 очков в 38 матчах Ла Лиги, команда отстала от «Реала» на 5 баллов, от «Атлетико» – на 7.
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Источник — Opta
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