Антуан ГРИЗМАНН: «Мы разочарованы, но нужно работать»

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн поделился мыслями о прошедшем чемпионате Испании.

«Нам все еще больно, мы проиграли в некоторых важных играх. Теперь нам нужно отдохнуть и посмотреть, как мы можем улучшить нашу игру в следующем году, чтобы попытаться стать командой, которая может выиграть все. Самым главным для нас была победа в чемпионате. Мы разочарованы, но нужно работать. Необходимо работать для того, чтобы продолжать совершенствоваться. Мы должны поздравить «Атлетико». Я очень рад за них, за Симеоне, за Коке, за фанатов «Атлетико», которые это заслужили. И мы будем работать, чтобы в следующем году выиграть Ла Лигу».

Напомним, в последнем туре Ла Лиги гол Гризманна принес «Барселоне» победу в матче против «Эйбара».