Луис СУАРЕС: «Атлетико провел отличный год»

Форвард «Атлетико» помог мадридскому клубу завоевать чемпионский титул

  • 23.05.2021 02:47
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Луис СУАРЕС: «Атлетико провел отличный год»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Форвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес поделился эмоциями после завоеванного титула лучшей команды Испании.

«Перед этим сезоном я оказался в непростой ситуации. «Атлетико» открыл мне двери, чтобы я мог показать, на что способен. Поэтому я всегда буду благодарен им за это доверие. Моя задача - помогать команде, и, будучи нападающим, я должен добиваться поставленных целей. «Атлетико» провел отличный год, несмотря на то, какие у нас были трудности. Мы проявили себя как лучшая и самая стабильная команда чемпионата. Первый круг мы провели отлично, затем у нас не было той эффективности, которая была ранее. Команда была готова терпеть, и мы стали чемпионами».

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Источник — AS

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