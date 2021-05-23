ФОТО. Эмоции футболистов Атлетико после завоевания чемпионского титула

В субботу мадридский «Атлетико» обыграл «Вальядолид» со счетом 2:1 и завоевал чемпионский титул.
После встречи «матрасники» не скрывали эмоций от триумфа.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine.
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Источник — Sport.ua
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