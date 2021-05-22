Сампдория разгромила Парму, Дженоа сильнее Кальяри

В субботу, 22 мая, состоялись поединки 38-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Дженоа» на выезде обыграл «Кальяри» со счетом 1:0 благодаря голу Шомуродова. «Сампдория» дома без проблем всухую разбила «Парму» со счетом 3:0. Первый гол на счету 38-леьнего форварда Фабио Квальяреллы. «Кротоне» и «Фиорентина» голов не забили.
«Кальяри» — «Дженоа» — 0:1
Гол: Шомуродов, 15
«Сампдория» — «Парма» — 3:0
Голы: Квальярелла, 20, Колли, 44, Габбьядини, 64
«Кротоне» — «Фиорентина» — 0:0
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.